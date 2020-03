AMLO pide que ONU controle el comercio de medicamentos debido a pandemia del coronavirus

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, participó la mañana del jueves 26 de marzo en la Cumbre Extraordinaria del G20. En la misma, solicitó a los países miembros que, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sea el organismo encargado de controlar el comercio de medicamentos y equipos para hacerle frente al brote de COVID-19 que está afectando al mundo entero.

“Hice mención de la urgencia de que la ONU controle todo lo relacionado con el comercio de medicamentos y equipos, porque hay escasez y al mismo tiempo hay acaparamiento de los que tienen más posibilidades económicas. Y tiene que darse un trato humanitario, no lucrativo”, expresó al respecto AMLO.

El mandatario mexicano participó en el evento a través de una videoconferencia, en la cual también expuso las medidas tomadas por su gobierno para mitigar el impacto que el coronavirus podría generar en su país, además de las acciones de recuperación económica destinadas a esta situación.

Andrés Manuel López Obrador aseguró también que, durante la Cumbre Extraordinaria del G20, solicitó a las grandes potencias que no haya cierre de fronteras ni políticas arancelarias unilaterales y que no se use el precio del petróleo para aquejar la economía de otros países.

Les comparto mi intervención con los jefes de Estado del G20. pic.twitter.com/tdgEv9EG4G — Andrés Manuel (@lopezobrador_) March 26, 2020

Finalmente, AMLO aseguró que se pronunció también en contra del racismo y discriminación, además de expresar que la situación podrá superarse con “fraternidad universal”.

“Expresé mi solidaridad y del pueblo de México a los pueblos del mundo que están padeciendo por esta pandemia”, comentó el presidente.

Datos del coronavirus en México y el mundo entero

Hasta el momento, el brote de COVID-19 a nivel mundial ha registrado 466 945 pacientes positivos, de los cuales se han recuperado 113 808 personas. Además, la pandemia ha dejado un total de 21 159 víctimas mortales.

Las cifras de casos confirmados de coronavirus en el mundo sigue en aumento. Foto: AFP

Entre los países más afectados por la enfermedad se encuentra China, Italia, España y Estados Unidos.

En México, el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, confirmó que el número de pacientes con COVID-19 se elevó a 475. Sin embargo, los casos positivos podría aumentar en los próximos días, ya que los casos sospechosos por analizar suman 1656.

PUEDES VER Profeco multará a quienes suban los precios de productos por brote de coronavirus en México

Panorama en México 25 de marzo 2020: 475 casos confirmados, 1,656 casos sospechosos, 2,445 casos negativos y 6 defunciones. El 90% han sido no graves y solo el 10% ha requerido hospitalización. pic.twitter.com/Ry54LtCP0R — Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) March 26, 2020

“No hay manera de detener la epidemia. Lo que sí se puede hacer es mitigarla, reducirla para que vaya más lento y para que los contagios no se junten en las mismas fechas y que el sistema nacional de salud pueda recibir a todas las personas" expresó el funcionario al respecto.