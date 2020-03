La pandemia del coronavirus se expande en México, golpeando fuertemente al ámbito económico, debido a la paralización voluntaria de muchos negocios como medida de contener al COVID-19. No obstante, esto ha sido criticado por Ricardo Salinas Pliego, presidente del Grupo Salinas quién arremetió contra esta situación.

El empresario ofreció un mensaje en el que señaló que las medidas dictadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) contra el nuevo coronavirus, como el repliegue de las personas en sus casas, solo provocará muertes por hambre mas no por la enfermedad.

“Lo que sí podría ser mortal, es el aislamiento y la crisis económica que dejaría a miles de personas sin empleo, sin servicios y eventualmente sin comida. Como van las cosas, parece que no moriremos por coronavirus, pero sí vamos a morir de hambre”, señaló.

En la reunión a la que también asistieron sus directivos, trabajadores y líderes empresariales, el magnate de negocios avizoró que el confinamiento solo provocará caos y delincuencia.

Salinas Pliego, aceptó que el virus si existe, pero que no es mortal: “Este virus existe, sin duda, pero no es de alta letalidad, debemos olvidarnos de la ecuación equivocada que virus es igual a muerte: no es cierto”.

En esa misma línea, hizo referencia a la situación de la población económica mexicana, motivo por el cual complica las cosas ante una cuarentena ya que "en México, la inmensa mayoría de la población no vive de un sueldo, no vive de sus ahorros, no vive del gobierno, la inmensa mayoría vive al día”.

Por último, el presidente de Grupo Salinas hizo un llamado a sus colaboradores a mantener la calma y a seguir trabajando, ya que sus empresas seguirán dando servicio con el fin de aportar al país como siempre lo han hecho, pese a las medidas sanitarias impuestas para frenar los contagios de coronavirus.