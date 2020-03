México registra la primera muerte de una mujer debido al coronavirus

El brote de COVID-19 en México ha cobrado su quinta víctima mortal. Se trata de Martha, una mujer de 61 años de edad que perdió la vida el pasado lunes 23 de marzo a las 5:30 de la tarde, a consecuencia del coronavirus.

La ciudadana mexicana tenía mieloma múltiple y diabetes, sin embargo, sus familiares denunciaron que su muerte fue el resultado de una serie de negligencias y omisiones ocurridas desde su llegada de España, ya que Martha presentó los síntomas apenas un día después de volver del país europeo.

La mujer falleció en el Hospital Ángeles Metropolitano de la Ciudad de México por neumonía, la última vez que fue vista por sus allegados tenía una complicación respiratoria seria, tos con flemas y fiebre. El acta de defunción de la mexicana confirmó que era un caso positivo de COVID-19.

Documento presentado por la hija de Martha al medio Milenio, que confirma su caso positivo de COVID-19. (Foto: Milenio)

Según denuncio la hija de Martha, su madre no tuvo una revisión correcta por parte de las autoridades mexicanas, luego de pasar cuatro días en un hotel de Madrid.

Al llegar a México, fue trasladada por sus familiares al Hospital ABC, donde pagaron un monto de 25 000 pesos por la consulta y la prueba de coronavirus, ya que desde ese entonces presentaba fiebre. Sin embargo, los resultados demoraron más de lo pactado.

“La omisión del hospital (ABC) al que la llevamos de no darle seguimiento, de habernos engañado, de vendernos una prueba para tener resultados en cierto tiempo y no entregarlos y eso es factor determinante para que a mi mamá no se le haya atendido oportunamente”, denunció la hija de Martha, a través de una entrevista con el medio Milenio.

Documento presentado por la hija de Martha al medio Milenio que confirma la demora del Hospital ABC para entregar los resultados. (Foto: Milenio)

Cuando la condición de Martha comenzó a empeorar, sus allegados se comunicaron con Locatel, sin embargo, tampoco recibieron la atención adecuada por parte de esta institución. Posteriormente, la doctora Lourdes Almeida, quien se presentó como la directora de Epidemiología de Benito Juárez, se comunicó con la familia de la afectada y ofreció enviar un equipo a su domicilio para que le realicen la prueba.

“Si hubiéramos seguido las indicaciones de Locatel, mi madre habría muerto encerrada, en casa y sin ser reconocida como portadora de coronavirus y todos nosotros en riesgo porque aunque tratamos de ser muy estrictos en la cuestión higiénica, no escapábamos de ser infectados”, expresó la familiar de la fallecida.

Finalmente, la ciudadana mexicana fue trasladada al Hospital Ángeles Metropolitano donde falleció. Martha fue cremada y sus familiares se encuentran ahora en aislamiento ya que conocen el riesgo de un posible contagio, a pesar de que no presentan síntomas.

“Estamos esperando que la muerte de mi mamá haga ver todo lo que está mal para que no se repita”, lamentó la hija de la mujer fallecida.

Datos del coronavirus en México

En conferencia de prensa, el director general de Epidemiología de la Secretaría de Salud, José Luis Alomía, comunicó que el número de casos positivos de COVID-19 ascendió a 405.

Hasta el momento, se han confirmado 405 casos positivos de COVID-19 en México. (Foto: Secretaría de Salud)

Además, se espera que el número de casos confirmados se eleve, pues aún existen 1219 casos sospechosos por analizar.