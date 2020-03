AMLO ante medidas de prevención por coronavirus: “Me duele no poder saludar de mano, abrazar y besar”

El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, lamentó en el Palacio Nacional no poder saludar con besos y abrazos a las personas que se le acercan en los diferentes lugares donde realiza sus giras, ya que por medidas de prevención ante el coronavirus le recomendaron no hacerlo.

Ante su vista a Bahía de Banderas en Nayarit para inspeccionar una de las construcciones en ejecución, informó que no asistirán personas para evitar crear un foco de contagio del COVID-19.

Andrés Manuel López Obrador

“No va a haber concentración, voy a estar sólo con los técnicos y autoridades de Bahía de Banderas, porque no podemos ser más de 100 y estamos guardando distancia. Los medios son libres para asistir, pero hago un llamado respetuoso a que se organicen para que vayan menos si se puede”, expresó.

Durante su conferencia mañanera, AMLO expuso que no quiere que los proyectos públicos en proceso de desarrollo se detengan, porque afectarían la economía y contribuirían al desempleo.

“Aprovecho de una vez para mis malquerientes, para decirles que voy a supervisar obras que estamos llevando a cabo, porque no quiero que se detengan las obras porque eso significa desempleo, significa afectar la economía de la gente y son obras importantes que estamos llevando a cabo", declaró.

Asimismo, López Obrador se disculpó con la población por no poder abrazarlos o saludarlos cuando los vea. Por ello, dio a conocer que lo acompañará una brigada encargada de recoger los pedidos de la gente para el gobierno federal.

“Ofrezco disculpa y esto lo siento, me duele, de no poder saludar de mano y abrazar y besar. No lo puedo hacer por la sana distancia y pido que no lo vayan a tomar a mal, querientes”, se justificó.

AMLO cancela eventos masivos en giras

En la gira del próximo fin de semana, el líder del Ejecutivo no realizará eventos masivos por recomendación de los expertos de salud frente a la pandemia del coronavirus. La visita a tres entidades de México, solo será para la supervisión del avance de obras.