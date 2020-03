Visiblemente preocupados y enfadados, varios alcaldes y gobernadores de diversas localidades de Italia se dirigieron a las personas que violan la cuarentena decretada para hacer frente al avance del nuevo coronavirus, con mensajes llenos de duras expresiones y palabras fuertes. Un compilado de estas declaraciones se ha difundido ampliamente en la Internet.

La molestia de estas autoridades se origina en las alto nivel de desobediencia al confinamiento decretado para los ciudadanos de Italia desde el 9 de marzo; según reporta el portal Infobae, más de 53 000 personas han sido multadas por salir injustificadamente de sus hogares, pese a la emergencia por el coronavirus.

Uno de los funcionarios que alzó su voz fue Giuseppe Falcomatá, alcalde de Reggio Calabria, quien mencionó un incidente con un hombre que paseaba a su perro. “Lo paré y le dije: ‘Mira que esto no es una película. No eres Will Smith en ‘Soy Leyenda’. Así que vete a tu casa’”, comentó.

Con mayor enojo se expresó el alcalde de Messina, Cateno De Luca. “¡Mañana los agarro! No piensen en unos años. ¡Mañana! Soy el alcalde. ¿No puedo prohibirles formalmente salir de casa? Muy bien. Les prohíbo pisar el suelo público", dijo.

Vincenzo de Luca, gobernador de Campania, lanzó airadas amenazas contra los habitantes de su región. “Me informan que hay personas que quieren preparar la fiesta de graduación: mandamos la policía. La mandamos con lanzallamas”, señaló.

Entretanto, Antonio Tutolo, alcalde de Lucera, enfureció con las personas que llaman a peluqueros para que vayan a sus hogares. “¿Lo entendieron que el ataúd va a estar cerrado? ¿Lo entendieron? ¿Quién c***** las va a ver con los pelos arreglados en el ataúd?”, manifestó.

Italia ha superado los 69 000 infectados y los 6800 fallecidos por el nuevo coronavirus.