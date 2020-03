En Reino Unido, una madre de 30 años, identificada como Lauren Fulbrook, reveló a través de su cuenta de Facebook cómo su hijo, que se encontraba sano, fue infectado por coronavirus.

La mujer indicó que el menor empezó a sentir los síntomas cuando tuvo una fiebre de 42 grados, vómitos y alucinaciones.

“El coronavirus no es una broma. Por favor, dejen de poner sus propias vidas en riesgo. He tenido que ver a mi hijo de cinco años pasar de tener toda la energía del mundo a no comer ni moverse. Apenas puede beber y orinar”, señaló.

La madre afirmó que lo llevó en ambulancia y fue aislado por tener coronavirus. Incluso, ella dijo que tras las molestias que empezó a sentir la víctima, le preguntó si iba a morir. Fulbrook afirmó que escuchar eso “como madre es desgarrador”.

“No publico esto por atención o simpatía, como pude haberlo hecho el día en que se enfermó. Solo quiero que la gente se mantenga a salvo. Por favor, piensa en tu salud y en los demás”, manifestó.

Asimismo, la madre, en una actualización que hizo de su estado en Facebook, aseguró que su hijo empezó a “mejorar lentamente”. Lauren Fulbrook señaló que “es importante auto aislarle desde donde estés”.

En una entrevista para Daily Mirror, la mujer expresó que el niño se empezó a sentir mal tras tener su clase de natación. Luego de eso, empezó a tener la voz ronca y tos, por lo que tuvo que internarlo luego de tener fiebre con altas temperaturas.

Lauren también indicó que en el hospital “me tranquilizaron, me mantuvieron informada y hasta me trajeron té y café”.