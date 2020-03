Cómo será el mundo después de la pandemia. Revista Foreign Policy

Como la caída del Muro de Berlín o el colapso de Lehman Brothers, la pandemia es un evento devastador cuyo alcance solo podemos comenzar a imaginar hoy. Solo sabemos esto: así como ha destrozado vidas, interrumpido mercados y expuso la competencia (o falta de ella) de gobiernos, dará lugar a cambios permanentes en la política y poder económico en formas que se harán aparentes solo más tarde.

Un mundo menos abierto, próspero y libre. Revista Foreign Policy

La pandemia fortalecerá al Estado y reforzará el nacionalismo. Los gobiernos de todo tipo adoptarán medidas de emergencia para manejar la crisis, y muchos no renunciarán a estos nuevos poderes cuando termine la crisis.

Covid-19 también acelerará el cambio de poder e influencia de oeste a este. Corea del Sur y Singapur han respondido mejor, y China ha reaccionado bien después de sus primeros errores. La respuesta en Europa y América ha sido lenta y desordenada en comparación, empañando aún más el aura de la “marca” occidental.

Lo que no cambiará es la naturaleza fundamentalmente conflictiva de la política mundial. Las plagas anteriores, incluida la epidemia de gripe de 1918-1919, no pusieron fin a la rivalidad de las grandes potencias ni marcaron el comienzo de una nueva era de cooperación global. Tampoco el Covid-19. Veremos un mayor retroceso de la hiperglobalización, a medida que los ciudadanos busquen a los gobiernos nacionales para protegerlos y que los Estados y las empresas busquen reducir las vulnerabilidades futuras.

CEPAL: Ningún país podrá combatir esta pandemia sin cooperación mundial y regional

La CEPAL estima que habrá una contracción económica del 1,8% del PBI en la Región, lo que incrementaría el desempleo en 10% y haría crecer el número de pobres a unos 220 millones, sobre un total de 620 millones.

Ningún país podrá combatir esta pandemia sin cooperación mundial y regional.

¿Qué pasará con el multilateralismo? Se necesita una mayor integración.

Debemos movernos hacia una mayor coordinación, y la prioridad de las políticas debe ser cómo abordar la actual crisis social y de salud.

El fin de la globalización, tal como la conocimos

Por Robin Niblett, director ejecutivo de Chatham House, Revista Foreign Policy.

La pandemia de coronavirus podría quebrar el espinazo de la globalización económica. El crecimiento del poder económico y militar de China ya había provocado una coalición bipartidista en EEUU para desacoplar a China de la tecnología y propiedad intelectual de EEUU e intentar obligar a sus aliados a hacer lo mismo.

El aumento de la presión pública y política para cumplir con las metas de reducción de emisiones de carbono ya había cuestionado la dependencia de las empresas en las cadenas globales de valor, que implican enormes distancias. Ahora, Covid-19 está obligando a los gobiernos, empresas y sociedades a fortalecer su capacidad para hacer frente a largos períodos de autoaislamiento económico.

Políticas anticapitalistas en el tiempo de Covid-19

David Harvey, sociólogo y geógrafo norteamericano Profesor de la City University of New York (CUNY) y Miliband Fellow de la London School of Economics https://jacobinmag. com/2020/03/david-harveycoronavirus-political-economydisruptions

Los modos de consumismo que explotaron después de 2007–8 se han estrellado con consecuencias devastadoras. El turismo internacional fue emblemático. Las visitas internacionales aumentaron de 800 a 1,400 millones entre 2010 y 2018. Este consumismo instantáneo requirió inversiones masivas en infraestructura en aeropuertos y aerolíneas, hoteles y restaurantes, parques temáticos y eventos culturales, etc.

Y ha sufrido un duro golpe: las aerolíneas están cerca de la bancarrota, los hoteles están vacíos y el desempleo masivo es inminente. Comer fuera no es una buena idea y los restaurantes y bares han estado cerrados en muchos lugares.

El vasto ejército de trabajadores en conciertos o en otras formas de trabajo precario está siendo despedido sin medios visibles de apoyo. Se cancelan festivales culturales, torneos de fútbol y baloncesto, conciertos, congresos e incluso reuniones políticas electorales. Estas formas “basadas en eventos” de consumismo experiencial se han cerrado. Los ingresos de los gobiernos locales se han derrumbado. Las universidades y las escuelas están cerrando.

Pensar en términos globales para luchar contra el coronavirus y el cambio climático

Yuval Noah Harari. Entrevista en El País, 22/3/2020 Autor de la trilogía Sapiens, Homo Deus y 21 lecciones para el siglo XXI.

Una lección clave de la lucha contra el coronavirus es que debemos pensar en la atención sanitaria en términos globales en lugar de nacionales. Proporcionar una mejor atención sanitaria a iraníes y chinos ayuda a proteger a israelíes y estadounidenses. Lo mismo con el cambio climático. Otra lección es que ahorrar dinero a corto plazo puede costarnos mucho más cuando una crisis golpea. Los países que han ahorrado dinero recortando los servicios de salud, ahora pagarán mucho más como resultado de la epidemia.

Del mismo modo, si intentamos ahorrar no haciendo nada sobre el cambio climático, también causará un enorme daño a largo plazo. Algunas personas creen que para detener el cambio climático tendremos que detener el crecimiento económico y volver a vivir en cuevas y comer raíces. Eso es una tontería. ¿Se puede adivinar cuánto costará prevenir un cambio climático catastrófico? El número mágico es el 2%. Eso es todo. Si invertimos el 2% del PIB mundial en el desarrollo de tecnologías e infraestructuras, eso es suficiente para prevenir un cambio climático catastrófico.