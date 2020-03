Maduro publicó una medicina casera para el coronavirus y Twitter la eliminó por ser falsa

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dio a conocer una presunta receta contra el nuevo coronavirus (COVID-19) a través de su cuenta oficial de Twitter; sin embargo, la plataforma eliminó la publicación.

El mandatario nacional dijo que un médico chavista le había indicado un brebaje que funcionaba para la pandemia, que ya ha matado a más de 13500 personas.

Malhojillo, jengibre, saúco, pimienta negra, limones amarillos y miel son los ingredientes que se necesitarían para no contagiarse del virus, decía el tuit.

Luego de ello, Maduro denunció a la red social en cadena de radio y televisión por eliminar lo que presuntamente iba a ser la salvación para la sociedad venezolana.

“Yo confío en el médico, el que quiere que lo haga y el que no que me respete”, dijo el ejecutivo chavista. Y agregó: ”Ya yo hice nueve botellas de preparado con Cilia y como dice el médico cada cierto tiempo me lo tomo”.

El supuesto doctor, de nombre Sirio Quintero, dijo que el coronavirus es un arma de bioterrorismo y aseguró que puede ser curado con lo que él recetaba.

PUEDES VER Venezuela hoy: últimas noticias de la crisis venezolana EN VIVO

Maduro también compartió un documento que decía que el COVID-19 era “un parásito intracelular que procede de una cepa de larvas del VIH-Sida, cruzadas con larvas de helmintos de Fasciola Hepática. Agregando segmentos del ADN humano de crecimiento embrionario y cultivadas en un laboratorio en líquido amniótico de mujeres embarazadas”.

Cabe precisar que luego Twitter borró la publicación, ya que la información compartida era falsa.

Según una publicación de Infobae, Quintero es un médico falso y fue quien aseguró que la enfermedad (cáncer) del presidente fallecido Hugo Chávez fue inoculada.

Maduro informó el domingo que en Venezuela se registraron 77 casos, pero Guaidó estimó que hubo unos 200 contagios.

PUEDES VER Dolartoday y Monitor Dólar: precio del dólar HOY martes 24 de marzo de 2020 en Venezuela

“Recibimos información a lo interno de uno de los ministerios [...] de aproximadamente 200 casos. Esto lo que muestra es la contradicción de la dictadura” de Maduro, dijo Guaidó ante periodistas.

Desde hace más de un año, medio centenar de países reconocen a Guaidó, jefe del Parlamento, como presidente encargado de Venezuela por considerar que el mandato de Maduro provino de elecciones amañadas.

Pero Maduro mantiene el control del territorio y del Estado.