Daniela Rueda Ibarra de 24 años, portadora del coronavirus, ha recibido múltiples mensajes de amenazas a través de las redes sociales, en los que le piden que se retire de su domicilio ubicado en el municipio de La Dorada, Colombia.

“Me han dicho que me van a atacar, que si no salgo, van a venir por mí, que me van a matar y que me van a coger la casa a piedra. Temo por mi seguridad y la de mi familia”, manifestó la mujer en la grabación.

La estudiante de medicina contó que llegó hace una semana a La Dorada, ya que estudia en una universidad de la capital colombiana, y debía guardar reposo debido a un accidente que tuvo. “Estoy en embarazo, tuve fractura de columna y quedé mal, por eso no pude permanecer en Bogotá”, detalló.

Sin embargo, aseguró que no tenía síntomas y que por su situación ha estado en cuarentena desde su llegada. Rueda, afirmó: “Acá empecé con los síntomas y tomé las precauciones del caso; estoy en completo aislamiento, sin contacto con nadie”.

Finalmente, solicitó que no se tomen represalias contra su hermana, que ejerce el cargo de secretaria de gobierno en la localidad. “Ella ha trabajado por la seguridad de todos los ciudadanos; hace 2 meses no tengo contacto con ella”, explicó Daniela.

Por otra parte, el Ministerio de Salud de Colombia informó que el número de casos de COVID-19 se elevó a 277. Además, la entidad confirmó la tercera muerte por el virus. Se trató de un hombre de 88 años en la ciudad de Santa Clara.