Luego de conocerse la noticia de la primera muerte por coronavirus en México, el último jueves 19 de marzo, la esposa de la víctima mortal fue sometida a una prueba de descarte. Sin embargo, los resultados llegaron cinco días después.

Adriana, como ha sido identificada la mujer, recibió sus resultados por parte de la Secretaría de Salud (SSa) el último domingo. Pese a que su diagnóstico al COVID-19 ha sido positivo, sus hijos y demás familiares cercanos no han sido afectados por el virus.

Así lo confirmó el periodista Ciro Leyva, quien afirmó que la viuda del difunto es asintomática. Agregó que ella ya se encuentra en aislamiento domiciliario y en constante monitoreo.

PUEDES VER Reportan tres bebés con coronavirus en México

Cabe recordar que la pareja de esposos no viajo al extranjero ni mucho menos se había contactado con alguna persona contagiada con el nuevo coronavirus. La única posibilidad de contagio se encuentra en un concierto de la banda sueca Ghost, realizado en el Palacio de los Deportes, en Ciudad de México.

El marido de Adriana, de 41 años de edad, presentó síntomas de la terrible enfermedad que viene atemorizando al mundo, seis días después del evento. Su condición empeoró con los días, por lo que fue llevado al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), donde finalmente falleció, tras una neumonía.

Los expertos, le hicieron la prueba de COVID-19, sin embargo, esta llegó dos días después de la muerte del occiso.

El INER no cuenta con los protocolos ni con la logística requerida para atender a pacientes con COVID-19, denunció Adriana. Foto: López-Doriga Digital

Frente a esta situación, la mujer no guardo cuarentena alguna ni por voluntad propia ni por recomendación. Ni mucho menos fue sometida a evaluación alguna del COVID-19, por posible contagio.

Tras el deceso de su esposo, Adriana invocó a todos los mexicanos a cuidarse debidamente.

“Nada más quiero decir que todos se cuiden, que esto está pasando, no lo tomen a la ligera. No entren en pánico, en realidad la enfermedad de personas que no tenemos ninguna situación de enfermedad salimos adelante", dijo con la voz entrecortada.