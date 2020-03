A raíz de la expansión del coronavirus, decenas de países vienen cumpliendo con el aislamiento social, para evitar que el virus se siga propagando. Sin embargo, todavía existen ciudadanos que no acatan las medidas. Es por eso que una niña de España explica la razón para no salir de casa.

Podría parecer complicado explicarle a un niño el significado de una pandemia y las consecuencias que podría traer si no se cumplen con ciertas medidas, como abandonar el colegio, dejar de visitar a sus amigos o familiares. Sin embargo, en el caso de la menor española no resultó así.

Quedarse en casa también puede ser angustiante para los niños. Pero Valeria entendió muy bien la situación de su país y así lo demostró en el video donde enseña a los demás por qué deben estar en aislamiento.

La pequeña Valeria, quien vive en la ciudad de Mérida, argumentó desde su casa la importancia de no salir a las calles en medio de la emergencia sanitaria. Al escucharla, su madre la grabó y compartió el video en redes sociales.

En el clip se puede escuchar a su madre preguntarle las razones por las que uno no debe salir de casa. La original respuesta de la niña fue: “No podemos salir a la calle porque hay un bicho. No escondemos, no nos ve, se aburre y se va”.

Así, la pequeña se convirtió en un ejemplo entre los adultos, quienes son los principales ciudadanos en negarse a acatar el aislamiento que se impuso en España desde el 14 de marzo y ha sido extendido hasta el 12 de abril.

“Lo entendió mejor que un adulto”, señalaron algunos usuarios quienes, además, resaltaron la labor de la familia de la pequeña para que entienda la importancia de estar en cuarentena.