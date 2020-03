Los Mossos d’Esquadra han recibido una denuncia por parte del Govern de Cataluña respecto a una posible estafa en la compra de material sanitario para el Instituto Catalán de Salud (ICS). Estos suministros, como batas y mascarillas, que ascienden a 35 millones de euros, serían destinados para frenar el impacto del COVID-19.

La empresa involucrada en este aparente fraude es Basic Devices que, según informaron las entidades financieras que recibieron el pago, no había manejado anteriormente ingresos de tal magnitud. Es así que el dinero fue congelado. Además, no presentaba un historial conocido de operaciones como la pactada con el Govern.

Por su parte, el gobierno catalán ha referido que para la adquisición de este material se buscaron diversos proveedores. En la convocatoria Best Devices se presentó como importador de productos chinos.

Profesionales sanitarios requieren de material de protección para evitar contagios al atender a pacientes con COVID-19. (Foto: YUAN ZHENG / EFE)

Inicialmente, la empresa fijó el monto de 60 millones de euros para cerrar el acuerdo; sin embargo, lo redujo a 35 millones de euros y 20 céntimos, incluyendo el IVA. Esta cifra comprendía a dos millones de máscaras quirúrgicas valorada cada una en un euro; dos millones de máscaras a 2.95 euros por unidad; y 1.5 millones de trajes de protección a un costo de 20 euros.

Un hecho que llamó la atención fue que Best Devices solicitó un pago único por todo el pedido para iniciar el procesamiento. La transferencia debía ser ejecutada la noche del jueves, pero por una demora en la gestión se realizó el viernes por la mañana, momento en el que la operación tuvo alteraciones.

Caixa Bank, la entidad desde la que se procedía con el pago, y Banco Sabadell, la que lo recibía, alarmaron sobre movimientos sospechosos. La compañía no presentaba antecedentes por la misma o similar cantidad de dinero, según recoge ‘El País’. Sumado a esto, Best Devices no había presentado cuentas del ejercicio ante el registro mercantil en los últimos años.

La empresa brindaría dos millones de máscaras quirúrgicas que serían destinadas a hospitales y centros de atención primaria. (Foto: Elliott Verdier / New York Times)

Tras conocer que a transacción fue cancelada, la compañía refirió haber hecho un pago de cinco millones de euros, a pesar de no haber recibido monto alguno por los contratantes, según comentaron fuentes cercanas al caso.

El Govern decidió denunciar a Best Devices ante los Mossos d’Esquadra. Asimismo, fuentes de la Generalitat mencionaron que como medida de seguridad es común que se realice este tipo de denuncias, aunque el contrato continúa vigente. Han solicitado a la empresa que garantice el suministro y que se le otorgue el dinero.

Desabastecimiento de material sanitario

Esta compra se enmarca en la constante queja de los profesionales de la salud de Cataluña por la falta de material de protección. En los centros de atención primarias, que reciben a pacientes de COVID-19 con sintomatología leve, de igual nivel de contagio, el personal sanitario se ve obligado a usar la misma mascarilla por varios días.

En los hospitales catalanes, profesionales sanitarios se han quejado de usar la misma mascarilla por varios días. (Foto: Expansión)

Incluso, el último domingo, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, manifestó su preocupación por la recepción de suficiente suministro sanitario que envió el Ministerio de Sanidad. Esta entidad distribuyo 1 602 800 mascarillas para las comunidades autónomas, de las que 513 393 fueron para Cataluña.