“Yo tenía que buscar a mi hijo y no fui”: policía detiene a adolescentes por no cumplir cuarentena [VIDEO]

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, dispuso que desde el viernes pasado hasta el próximo 31 de marzo todo el país cumpla con una cuarentena obligatoria en medio de la expansión del coronavirus. Sin embargo, desde que inició el aislamiento han sido 3500 personas las detenidas por no acatarla.

Para controlar que los ciudadanos cumplan con la medida impuesta, las fuerzas de seguridad de todo Argentina patrullan las calles. En una de las detenciones a dos adolescentes, el policía a cargo utilizó un video que muestra la realidad de Italia para concientizar a los irresponsables ciudadanos.

Uno de ellos señaló que estaba fuera porque iba a acompañar a su novia hasta su casa, mientras que la otra joven detenida le dijo al oficial que salió de casa para ir a visitar a su amiga.

“¿Los dos vieron este video? De una persona que está sufriendo porque no tienen respiradores en Italia”, preguntó el uniformado. Y continúa: “Recién llamé a su padre y me dijo que le prohíbe que usted esté afuera, ¿por qué se escapó?”, dice reprendiendo al adolescente de 16 años.

Al instante, el oficial, bastante molesto por las respuestas de los menores, dijo: “Si yo me olvido de mi hijo, ¿por qué usted tiene que seguir con su novia? Yo ayer tenía que buscar a mi hijo y no fui. Yo le tengo que explicar a mi hijo de 11 años que no puede ver a su padre y usted tiene 16 y no entiende”.

El ofuscado policía termina de reprender a los menores exigiéndoles que se queden en casa y se eviten los contagios. “Son jóvenes, tienen que entender”, concluye el oficial.