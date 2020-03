Lejos de mostrar desánimo ante las medidas restrictivas decretadas por el gobierno de su país para enfrentar la expansión del nuevo coronavirus, una mujer octogenaria de Jerez de la Frontera (España) puso su habilidad a disposición de los esfuerzos para combatir la pandemia, cosiendo 50 mascarillas diarias para los hospitales.

Margarita Gil Baro, de 84 años, trabajó como costurera desde que tenía diez. Su esfuerzo la llevó a trabajar para marcas como El Corte Inglés, y era reconocida como una de las mejores de su oficio en el pueblo. Hoy, la señora pasa entre ocho y nueve horas diarias usando su máquina de coser para elaborar mascarillas que son donadas a los nosocomios que las necesitan.

PUEDES VER Incumple cuarentena, asiste a una fiesta y brinda excusa inusual

El último viernes, la mujer inició su aporte en la lucha contra el coronavirus. “’Yo no puedo estar de brazos cruzados viendo cómo pasa esto, enterándome de que cada vez hay más enfermos y más muertos. Me voy a poner a hacer mascarillas’, me dijo. Y se puso a hacer mascarillas”, relató Domingo, uno de los siete hijos de Margarita, al diario El Mundo de España.

Domingo comenta que, días atrás, su madre le escribió una carta relatándole las penurias de la posguerra. “Me contó que, en la época de más hambruna de Jerez, donde ella vivía de pequeña, a mayores penalidades más se ayudaban los vecinos", indicó.

PUEDES VER Se hace pasar como repartidor y roba 29 kits de prueba de coronavirus [VIDEO]

“Si ahora nos mandan a cuarentena, y hoy tenemos playstation, internet, las tablets, las televisiones llenas de canales, y hablamos entre nosotros por videollamada... cómo es posible que nosotros, que entonces no nos quejábamos, nos quejemos ahora porque no se puede salir a la calle”, expresó Margarita a su hijo.

La señora continúa elaborando mascarillas para apoyar a los hospitales de España, país que supera los 28 000 infectados con el nuevo coronavirus.