Profesor de filosofía traslada sus clases a un canal de YouTube en medio de la pandemia

Debido a la pandemia del coronavirus, y cumpliendo con el aislamiento dispuesto por diferentes gobiernos, los colegios y universidades han tenido que suspender sus clases hasta nuevo aviso, y en este contexto, adaptarse al formato de clases virtuales.

Es por eso que Juan Denis, un profesor y ‘youtuber’ de Argentina, ha preparado un completo curso online para todos los días de cuarentena. Aquí realiza lo mismo que en sus días de clase: enseñar filosofía.

En días en los que el uso de contenido virtual se están volviendo la herramienta perfecta para pasar la cuarentena, este docente optó por subir sus clases no solo para sus alumnos. Filosofía en Minutos, nombre del proyecto, está diseñado para que todo el público pueda verlo.

En diálogo con el medio argentino El Litoral, señaló estar “un poco triste” por el poco avance en la digitalización de contenidos escolares; sin embargo, esto no le impidió continuar con la docencia. En su canal traza un análisis que va más allá de las aulas. Aquí consideró abordar “las decisiones anticipadas en relación con los demás países”, para evitar lo que hoy en día le genera preocupación: “psicosis social derivada de la incertidumbre y las contradicciones de las autoridades”.

A través de este material, Juan explicará los temas que debería estar dictando en las escuelas. “Empezamos desde lo más básico”, resalta. Además, detalló que el contenido compromete un total de 15 videos que tienen una duración de entre diez y quince minutos. Por otro lado, recomendará libros y películas que tengan relación a las exposiciones.

“En este momento que nos toca pasar busco que, por un rato, no nos demos cuenta que estemos distanciados”, refirió el docente. Del mismo modo, pide paciencia a sus seguidores de YouTube, quienes no podrán ver su contenido habitual. “Espero que no se enojen y me acompañen en este momento”, contó.

Al mismo tiempo afirma que este es un nuevo reto que está asumiendo, pero necesario en este momento. “En YouTube me manejo por tendencias, temas de interés masivo y filósofos reconocidos. Ahora vamos a ir desde cero, serán quince clases que corresponden al plan de estudios, como en el aula, sin cortes ni edición”, finalizó.