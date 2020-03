Este lunes se dio inicio a la Jornada Nacional de Sana Distancia en todo México con la finalidad de mitigar los contagios por coronavirus. Uno de los ejes de este programa busca emplear saludos creativos a una distancia mínima de 1.5 metros. Esta recomendación fue muy bien aceptada por el presidente Andrés Manuel López Obrador quien ya tiene su propio saludo.

El 23 de marzo, durante su conferencia matutina, el mandatario presentó el ‘saludo del corazón’, una medida que busca no tener contacto directo entre la población y evitar nuevos contagios por el COVID-19.

AMLO señaló que la propuesta será planteada a la Secretaría de Salud (SSa) para luego ser sometida a votación ante el gabinete con el que se reunirá el 23 de marzo en Palacio Nacional.

“Ahora en la reunión quiero hacer una propuesta de saludo a los médicos a ver si me lo aceptan”, expresó el jefe de estado antes de dar detalles del mismo.

Al ser consultado por la manera en que se ejecutaría el ademán, López Obrador se tocó el corazón al que acompañó con una pequeña reverencia. No obstante, el titular del ejecutivo sostuvo que desconocía si este saludo está recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El mandatario mexicano ha señalado no tener miedo al COVID-19. Foto: Facebook

Desde la aparición del nuevo coronavirus, se han propuesto diferente formas de saludos como chocar los codos o los pies, pero ninguno parece gustarle al presidente de México.

Andrés Manuel López Obrador recordó que hace unos meses recibió al presidente de BlackRock, Larry Fink, quien lo saludo con el talón, en opinión del presidente esto no deber ser así: “Pero no, así no, ni de patadas ni codazos, el corazón”, finalizó.