AMLO sobre expansión del coronavirus en México: “El pueblo va a curar al pueblo”

Andrés Manuel López Obrador se volvió a pronunciar sobre el brote de coronavirus en México. Esta vez, el mandatario se dirigió a la población para afirmar que su apoyo será vital para superar esta pandemia.

En su conferencia de prensa del 23 de marzo, AMLO aseguró que el papel de los mexicanos frente al COVID-19 tendrá mucha más importancia que las acciones que pueda poner en marcha su gobierno.

“Es una cuestión muy importante y la gente nos va a ayudar: el pueblo va a proteger al pueblo, el pueblo va a curar al pueblo”, expresó López Obrador.

Desde Palacio Nacional, el presidente de México indicó que viene reuniéndose con especialistas en el tema y que fue uno de ellos quien le aseguró que "estas epidemias se curan más en la casa y en las comunidades que en los hospitales”.

AMLO también se refirió a las medidas de prevención como el aislamiento social que han acatado muchos gobiernos alrededor del mundo frente al COVID-19 y confirmó que su administración está en la capacidad de implementar estas acciones.

Sin embargo, no quiere adelantarse a los hechos hasta esto no sea estrictamente necesario para no afectar “más de la cuenta” a la economía. Para el jefe de Estado, decretar un alto en las actividades para disminuir los casos de coronavirus podría afectar enormemente al desarrollo del país.

Sin adelantar vísperas, nos estamos preparando para enfrentar la etapa crítica del #coronavirus. pic.twitter.com/kEhX1FCDRk — Andrés Manuel (@lopezobrador_) March 22, 2020

“Hay mucha gente, millones de mexicanos, que viven al día; entonces, tenemos que cuidar la salud y al mismo tiempo cuidar la economía”, continuó Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario reiteró que están siguiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias ante la amenaza que supone el coronavirus y que, por eso, ignoran las opiniones de “politiqueros” que no solo buscan desestabilizar al gobierno.

Pese a todo, AMLO informó que ya evalúan algunas acciones que ayuden a fomentar la economía durante las semanas más criticas del brote de COVID-19. Entrega de pensiones por adelantado y la ampliación del programa de microcréditos son algunas de ellas.