El video que se titula “Che, vos, negador” busca mostrar la influencia del coronavirus en primera persona para advertir a la población que no cumple con la cuarentena impuesta por el presidente Alberto Fernández en Argentina.

“Che, vos, negador, hazme un favor, acércate a ese señor un poco más, un poquito más. Pregúntale la hora, pregunta que ya casi son las 3 y 23, me encanta esa hora porque con la 't' y la 'v' salí imperceptiblemente desde su aliento y en menos de medio metro y medio de distancia yo ya logré entrar dentro tuyo sin que te dieras cuenta”, comienza a relatar la voz en off mientras se muestra un balcón.

La secuencia continúa con la persona dirigiéndose hasta su casa, tocando diferentes superficies y dejando el virus impregnado sobre ellas.

“En un rato, tu hijo de 9 años va a tocar ese mismo picaporte y se va a refregar la carita, le va a poner el chupete a tu hija, la más chiquita, la bebé, para que no llore y ya estarán infectadas”, se escucha en el video, compartido por el portal web Telefe Noticias.

En los minutos que restan el propio virus se encarga de decirles a los “negadores” que los medios no están exagerando su condición de peligrosidad, él ya está en su país y su única función es contagiar a más personas, pero pide que no le hagan el trabajo tan fácil y que mejor se queden en casa.

“Yo ya estoy acá y cada hora que te paseas sigo dándome más vida, seguís dándome más vida porque, aunque tengas tapabocas, guantes, desinfectante o alcohol en gel, vos te seguís moviendo y me seguís mirando y mientras yo me sigo desparramando, che, vos, negador, dale. No me la hagas tan fácil”, concluye.