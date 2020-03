La Policía investiga el presunto suicidio de un hombre de 64 años quien se lanzó desde un lujoso edificio en pleno Tribeca Park en Chambers Street, Nueva York (Estados Unidos).

El hecho ocurrió alrededor de las 11 de la noche del viernes, cuando el sexagenario —cuya identidad se mantiene en reserva— se lanzó del piso 16 del edificio donde vivía; sin embargo, la historia fue reportada el sábado por la mañana.

La caída fue en el patio del edificio, no en la vía pública, indicó The New York Post. “Salí a fumar un cigarrillo y me dijeron que alguien saltó. Fue molesto”, afirmó una de las residentes del lugar.

Uno de los testigos afirmó que hay gran inseguridad en la población ante el alto número de personas infectadas por el COVID-19. (Captura: New York Post)

Los vecinos temen que el presunto suicidio de la víctima esté relacionado con el encierro obligatorio debido a la cuarentena nacional por el coronavirus.

“Debes ser mentalmente fuerte para asumir el aislamiento. La incertidumbre de lo que va a pasar es aterradora”, agregó la mujer.

Si bien la mayoría de las personas se mantienen ocupadas y emprenden proyectos en casa, y muchas celebridades tuitean, transmiten en vivo y publican videos desde sus hogares, las personas con problemas de salud mental subyacentes pueden responder de manera errática a dicho aislamiento impuesto.

Uno de los testigos afirmó que hay gran inseguridad en toda la población de Nueva York ante el alto número de personas infectadas y de muertos por el COVID-19, ya que es el estado con mayor número de contagios en el país.

El bloqueo ha afectado a los más de 19 millones de residentes del estado. El gobernador Andrew Cuomo anunció las amplias órdenes el pasado 20 de marzo, restringiendo severamente las reuniones de cualquier tipo. Todos los trabajadores en negocios no esenciales han recibido la orden de quedarse en casa. Según las reglas de bloqueo del coronavirus, las reuniones no esenciales de personas de cualquier tamaño o por cualquier motivo se cancelan o posponen, incluidas las fiestas y celebraciones.