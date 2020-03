En su último programa, transmitido desde Miami, Jaime Bayly criticó las medidas tomadas por los países latinoamericanos ante la expansión del coronavirus (COVID-19): el cierre de fronteras y el confinamiento.

Según el presentador peruano, la cuarentena “agrede” la libertad.

“Yo podría quedarme en mi casa, metido en el clóset o debajo de la cama, [pero] elijo salir a caminar a media tarde una hora larga, en esa hora soy un hombre libre”, refirió Jaime Bayly.

“Podría quedarme en mi casa y no venir al canal, pero elijo lo contrario. ¿Corro riesgo? Por su puesto. Siempre es más seguro quedarse en casa que salir”.

“Antes del coronavirus también era más seguro quedarse en casa, pero elijo venir, es mi deber, mi responsabilidad. No me voy a quedar en casa como un zombi, no pienso esconderme”, zanjó.

Los mandatarios de los países miembros del Foro para el Progreso de América del Sur (Prosur) sostuvieron una videoconferencia este lunes para “proteger las fronteras en forma coordinada y con eficacia, facilitar los retornos de nacionales a sus respectivos países y promover compras conjuntas de insumos médicos para acceder a mejores condiciones” ante el coronavirus (COVID-19).

De todos ellos, Jaime Bayly se mostró en desacuerdo con el presidente argentino Alberto Fernández, quien anunció la suspensión de las clases en todo el sistema educativo y el cierre de las fronteras del país.

“Las autoridades son buenas para ordenar, pero siguen haciendo su rutina, en sus autos blindados, se sienten inmortales, deberían predicar con el ejemplo”, dijo el periodista en referencia Fernández.

Coronavirus: la situación de Latinoamérica

Según un conteo de la AFP, en América Latina se llevan registrados 819 casos de coronavirus (COVID-19), y siete muertes ligadas a la pandemia.

Perú, Chile y Colombia anunciaron el cierre de todas sus fronteras a partir del miércoles, mientras que Uruguay no permitirá la entrada de extranjeros desde Argentina.

El lunes Paraguay ya cerró parcialmente sus fronteras con Brasil y Argentina y sus autoridades anunciaron la restricción a la circulación interna de personas.

Colombia, donde el número de contagiados se disparó el fin de semana, cierra las fronteras hasta el 30 de mayo.

El presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, declaró el lunes el estado de excepción y el toque de queda a partir de las 21H00.

Por su parte, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este lunes que todo el país estará en cuarentena a partir del martes luego de que se detectaran 16 nuevos casos de coronavirus (COVID-19), elevando el total a 33.

Y en Centroamérica, El Salvador aprobó en la noche del sábado restricciones de garantías constitucionales para la libre movilización y reunión como medida preventiva pese a no tener casos de coronavirus.

Con información de AFP.