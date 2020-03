Natasha Ott era una trabajadora social de 39 años. Hace unas semanas, comenzó a percibir síntomas muy parecidos a los del coronavirus, por lo que decidió hacerse una prueba que demoraría 5 días en dar un resultado. Cuando dejó de contestar las llamadas, su novio se preocupó y fue hasta su casa en Estados Unidos, donde la encontró muerta.

Josh Anderson, su pareja, contó la desgarradora historia a través de sus redes sociales, en donde dio detalles de cómo su novia comenzó a sentirse mal, y a través de ello generar conciencia sobre la prevención del COVID-19. “El martes 10 de marzo me escribió para decirme que se sentía un poco enferma, como un resfriado con una pequeña fiebre”, comienza el testimonio compartido por el portal Daily Mail.

Según cuenta el joven, los jefes de Natasha solo le dijeron que vaya a su casa y descanse, por considerar que los síntomas eran de bajo riesgo. Tres días después, ambos se comunicaron: “Oye, no creen que necesito hacer el test a menos que desarrolle una fiebre. Todo se ve bien. Probablemente estoy bien. Te quiero”, le escribió la mujer a su pareja.

Seis días después de haber comenzado a experimentar los primeros síntomas, Natasaha logró hacerse una prueba para saber si se trataba del nuevo coronavirus, pero el resultado tardaría otros 5 días más. Para ese entonces —cuenta su novio— ella ya no se sentía bien y había perdido el apetito.

“Ya no quiero estar enferma, simplemente no entiendo por qué aún no me siento mucho mejor”, le confesó. Sentía que ‘algo’ estaba en sus pulmones, le dijo. Después, dejó de responder las llamadas y los mensajes.

Cuando Josh se preocupó al no obtener respuestas de su novia, acudió hasta su vivienda y la encontró sin vida en la cocina. “Ver a una mujer que sabía que estaba llena de vida, sin vida en el piso, fue devastador. Tenía miedo de tocarla. La sostuve de todos modos”, relató.

Hasta el momento, según señala Daily Mail, no se han conocido los resultados de la prueba de COVID-19 que se realizó la mujer. Las pruebas estarán listas el próximo lunes.