Italia es uno de los países más golpeados por el nuevo coronavirus, suma más de 5 000 muertos y la emergencia ha provocado una crisis sanitaria, a tal nivel, que los hospitales priorizan a pacientes por su edad.

Los ancianos suelen ser excluidos y ante la posibilidad de que propaguen el virus SARS-CoV-2, no pueden recibir visitas de sus familiares. Por eso nació la iniciativa: “El derecho a decir adiós”, refirió la BBC.

Un grupo de militantes del Partido Demócrata de la zona 6 de Milán, Lombardía, una de las regiones más afectadas por el coronavirus, compraron una veintena de tabletas para realizar videollamadas.

Los aparatos tecnológicos fueron cedidos al Hospital San Carlo. Allí ya comenzaron a emplearlos, como se comprobó en una publicación en Facebook de Lorenzo Mussotto, concejal del Partido Demócrata.

"La idea de no poder decir adiós me duele más que la muerte misma y hay otras residencias para ancianos, hospitales y hospicios donde ya no existe la posibilidad de decir adiós", declaró.

Así como en el resto de países, la mayoría de personas fallecidas a causa del COVID-19 tenían más de 60 años y enfermedades previas. La meta es que “los enfermos puedan saludar a sus seres queridos por última vez”.

Mussotto llamó al resto de la comunidad a colaborar para recolectar más tabletas, ya que en su opinión es igual de importante que unas mascarillas o unos guantes.

"Estoy profundamente convencido de la importancia de las máscaras, guantes, maquinaria, pero el derecho a decir adiós, para los que se van y para los que se quedan, no debe ser menor", dijo.

Este domingo Italia contabiliza al menos 5 476 muertos, 651 más en las últimas 24 horas, y la cifra de enfermos actuales es de 46 638, es decir, 3.957 más en un día.