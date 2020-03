Por: María Elena Hidalgo y Doris Aguirre

Personas inescrupulosas que no necesitan regresar al Perú porque se encuentran en condición de residentes por motivos de trabajo o estudio se han inscrito en el padrón que ha dispuesto el Ministerio de Relaciones Exteriores para repatriar a los connacionales que se encontraban de tránsito en diferentes países.

Más de 18 mil 700 peruanos se han registrado en el padrón habilitado por Torre Tagle, una cifra que superó las proyecciones de las autoridades y que entorpece el proceso de identificación de los compatriotas que realmente necesitan retornar al país, porque salieron solo por un breve periodo.

PUEDES VER Habrá repatriación con restricciones

El Gobierno ha dispuesto una partida de 12.9 millones de soles para el Ministerio de Relaciones Exteriores, pero claramente el primer ministro Zeballos indicó que el presupuesto está destinado solamente a los peruanos que no son residentes en el exterior.

Después de anunciar que en la noche del sábado para el domingo quedan suspendidos todos los vuelos, en declaraciones a RPP, Zeballos informó que las embajadas y consulados han recibido instrucciones para acoger a los peruanos que no alcanzaron cupo para regresar al país. Sin embargo, el primer ministro manifestó que habrá algunas excepciones.

Luego en conferencia de prensa, el presidente Martín Vizcarra ratificó que, una vez cerrado el aeropuerto para los vuelos internacionales a partir de anoche, las embajadas y consulados solo atenderán “casos excepcionales” y que los demás deben buscar “lugares seguros durante 15 días”.

“Se han inscrito casi 20 mil peruanos, lo que significa revisar uno por uno. Estos 20 mil pueden contagiar a 33 millones de peruanos. Estas personas deberían seguir donde están. Pero si hay personas que no tienen a dónde ir, ahí entonces habrá excepciones y los traeremos, pero al llegar al Perú estarán aislados 15 días”, dijo Vizcarra.

PUEDES VER Aerolínea mexicana se niega a reembolsar el dinero a peruanos varados en Cancún [VIDEO]

El consulado peruano en Miami precisamente ya comenzó a distribuir alimentos y a buscar hospedaje adecuado.

Daniela Rodríguez Aguayo es una de las peruanas varadas en el aeropuerto de Miami: “Somos cerca de 200 peruanos, muchos del programa Work and Travel y turistas que dormimos aquí porque no tenemos a dónde ir. En mi caso, llevo cuatro días que no me muevo del aeropuerto”, expresó Rodríguez.

PUEDES VER 400 peruanos quedaron varados en Cancún y piden apoyo para ser repatriados

“Acabamos de reunirnos con la cónsul de Miami, la embajadora Martha Lizárraga, quien llegó con un médico y me explicó que están haciendo todo lo posible para que volvamos. Pero que no puede autorizar un vuelo, que eso solo se puede por orden de Lima. Sin embargo, nos informó que nos está buscando alojamiento. Desde ayer nos están dando desayuno y almuerzo”, manifestó Daniela Rodríguez.

200 peruanos en República Dominicana sin hospedaje

Claudia Ruíz Alva relató que los compatriotas varados en República Dominicana enfrentan un panorama desalentador. “Somos alrededor de 200 entre Santo Domingo y Punta Cana. Aquí la embajada peruana no atiende. Hemos ido hasta el local y tocamos la puerta con insistencia y nadie salió. Por el contrario, nos enviaron policías para que nos fuéramos”, dijo Ruíz.

PUEDES VER Aerolíneas internacionales cerca de la bancarrota debido al coronavirus

“Mi vuelo de retorno era para el 23 de marzo pero Latam lo canceló y reprogramó para el 2 de abril, pero estoy sin dinero para sobrevivir hasta ese día. La embajada no nos ayuda en nada. Solo por correo electrónico nos han enviado un listado de hoteles y sus precios, que son entre 70 y 80 dólares por noche”, dijo.