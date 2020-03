Italia es uno de los países más golpeados por el coronavirus al registrar 4032 muertos desde que se detectó el primer caso en febrero pasado.

A pesar de que el gobierno impulsó la campaña “Quédate en casa”, la población hizo caso omiso a las advertencias, lo que ha causado que hasta la actualidad se reporten más de 47000 personas infectadas por el COVID-19.

Es por ello, que Mauro Morandi, un italiano que vive solo más de 30 años en una isla del Mediterráneo, se atrevió a opinar respecto a la pandemia que ha cobrado la vida de miles.

Morandi es un exprofesor que llegó a la isla de Budelli —frente a la costa de Cerdeña— por accidente hace 31 años, mientras intentaba navegar desde Italia a Polinesia. Habiendo estado solo con sus propios pensamientos, tiene una idea del aislamiento que la población aún no parece conocer, informó CNN.

El denominado Crusoe italiano señala que la mayoría de la gente no quiere estar sola porque no puede soportar su propia compañía. (Captura: CNN)

"Estoy bien, no tengo miedo. Me siento seguro aquí. Esta isla ofrece protección total. No hay riesgo en absoluto. Nadie aterriza, ni siquiera se puede ver un solo barco navegando”.

Morandi brindó algunos consejos para las personas ahora forzadas a la soledad en Italia y en otros lugares por la pandemia. Él dice que “unas pocas semanas encerradas en el interior no son una fuente de molestia sino, más bien, una oportunidad para la búsqueda del alma”.

“Paso cada invierno encerrado en mi casa, durante meses, apenas camino por la isla, ¿no puede la gente quedarse en casa por dos semanas? Es absurdo", comentó.

Morandi quien vive en una cabaña vieja dice “la mayoría está demasiado acostumbrada a las comodidades y los estilos de vida frenéticos". (Captura: CNN)

En opinión de Morandi, la mayoría de la gente no quiere estar sola porque no puede soportar su propia compañía. Además el cierre impuesto está obligando a muchos a enfrentar esto. Y, dice, aunque la crisis actual presenta una oportunidad para reevaluar sus vidas, no cree que muchos la aprovechen al máximo.

“No creo en el poder curativo de las personas para cambiar”, dijo. “Quizás algunas personas lo harán, pero la mayoría está demasiado acostumbrada a las comodidades y a los estilos de vida frenéticos”, remarcó el denominado Robinson Crusoe italiano.