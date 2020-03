López Obrador inaugura el primer hospital de IMSS Bienestar Rural [VIDEO]

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, llegó este viernes al Estado de Oaxaca para inaugurar el primer hospital IMSS Bienestar Rural de su administración.

En un evento que no tuvo asistencia del público, pero que sí contó con la presencia de 200 personas, -entre médicos y empleados-, el mandatario anunció el pronto inicio de operaciones del centro de salud que atenderá a la región Mixteca de Oaxaca.

En esa línea, López Obrador detalló que por diferentes motivos el equipo médico del hospital no está completo, por lo que que se va a esperar a los que faltan, a fin de que el hospital funcione completamente a inicios de abril.

“Por algunas circunstancias no llegó todo el equipo, solo el 93%, ya está la mayoría del personal médico, pero decidimos esperar y ya se ha hecho le compromiso de que no el 10, sino el primero de abril va a estar funcionando el hospital al 100%”, sostuvo el presidente.

PUEDES VER: IMSS lanza curso en línea para aclarar dudas acerca del coronavirus

Además, AMLO reconoció el apoyo del gobernador de Oaxaca, con quien se estuvo realizando coordinaciones, a pesar de que es militante del Partido Revolucionario Instittucional (PRI).

“Quiero agradecerle al gobernador Alejandro Murat por su apoyo. Estamos trabajando de manera coordinada, no apostamos a pelearnos porque no es el momento. Yo creo que no es el momento en ningún tiempo, menos ahora. Tenemos que unirnos porque la patria es primero”, argumentó el presidente.

Cabe señalar que este nuevo hospital del IMSS brindará servicios de consulta externa, laboratorio, pediatría y gineco-obstetricia, entre otros.

Por último, a diferencias de las anteriores presentaciones de López Obrador en otras ciudades de México, en esta oportunidad la gente que esperaba al presidente mexicano a las afueras del recinto era menor debido a las precauciones por el coronavirus.