Cada 21 de marzo se conmemora mundialmente el ‘Día mundial del Síndrome de Down’, esta fecha se constituyó el 19 de diciembre del 2011 en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), así se propone recordar los derechos de las personas con trísomia 21.

Para este 2020, se recuerda con el nuevo lema: “Decidimos”, el cual se ha convertido en tendencia mundial. Aquí te contamos la historia sobre esta especial y emotiva fecha.

John Langdon Down fue uno de los primeros en relatar esta alteración genética, aunque nunca llegó a descubrir las causas que la producían. Después de muchos años, los avances en la medicina permitieron adquirir información acerca del síndrome y conforme pasa el tiempo son cada vez menos las barreras por romper en pos de un mundo más inclusivo.

¿Qué es en Síndrome de Down?

El síndrome de Down es una alteración genética causada por la existencia de material genético extra en el cromosoma 21 que se traduce en discapacidad intelectual.

¿Por qué el lema “Decidimos”?

“Creo que el lema se refiere a ‘déjenme a mí, quiero ver hasta dónde puede llegar’, mismo ‘déjame que pruebe, que me equivoque, me entusiasme y me sorprenda como cualquier otra persona, no me limiten’”, dijo Dolores Pisano Costa, de la Fundación Cambiando la Mirada, quien junto a las otras dos fundadoras son mamás de niños con síndrome de Down.

¿Cuál es el objetivo?

Desde años se viene trabajando para lograr la participación efectiva y significativa de las personas con síndrome de Down a través de información y comunicación accesibles, un buen apoyo y consultas inclusivas.

Además, de empoderar a las personas con síndrome de Down, aquellos que las apoyan y sus organizaciones representativas, para abogar por una participación efectiva y significativa.

Comunicarse con las partes interesadas clave, incluidos los profesionales de la educación, la salud y la asistencia social, los empleadores, la comunidad y los organismos públicos, el movimiento de discapacidad en general, los medios de comunicación y la comunidad en general para difundir este mensaje y lograr el cambio.

¿Cuál es porcentaje de personas con Trisomía 21?

A nivel mundial, la incidencia estimada del síndrome de Down se sitúa entre 1 de cada 1.000 y 1 de cada 1.100 recién nacidos.

Finalmente, el síndrome de Down no es una enfermedad y, por lo tanto, no se trata médicamente. En todo caso, la atención precoz de las distintas complicaciones que pueden surgir mejora significativamente la calidad de vida de estas personas.