“Quédate en tu casa, tú que puedes”: el desgarrador ruego viral de una doctora [VIDEO]

“Esta es la cara que se te queda después de llevar durante 10 horas el equipo de protección y, encima, tengo que dar gracias de que me han dejado un equipo para las 10 horas de turno”, así empieza el conmovedor relato de una joven médica en España, el segundo país con más casos de coronavirus en Europa.

El país de la península ibérica se encuentra en cuarentena para evitar la propagación del COVID-19. En ese contexto, una doctora que vive día a día los estragos de la enfermedad grabó un mensaje para generar consciencia sobre la importancia del aislamiento social en la población.

PUEDES VER: Mujer infectada con coronavirus se despidió de su esposo por videollamada antes de morir

“Hazlo por ti, por tu familia o por quien te de la gana: Quédate en tu casa. Y no salgas por favor”, ruega la mujer española en un conmovedor video que se ha viralizado en las redes sociales por el dolor reflejado en sus palabras y en su rostro.

Sus desgarradoras palabras están dirigidas a las personas que no respetan la cuarentena y el video busca evitar más casos de coronavirus en el país europeo y en el mundo.

“No aproveches que dejan sacar al perro para ir a dar paseos de dos kilómetros. No, que el perro haga pipí en la puerta de tu casa y os volvéis. No aproveches que se puede salir a comprar para salir a comprar todos los días, o ir a comprar varias veces al día. No, porque esto está empezando y es muy gordo lo que viene”, enfatiza la profesional.

“No hay camas, no hay respiradores, no hay personal, no hay equipo de protección. Y salgo de trabajar después de 10 horas de turno así, con esta cara y con lágrimas. Así que por favor, quédate en tu casa, tú que puedes”, concluye su video, que ha sido compartido por miles de personas en Twitter.

El coronavirus se ha cobrado la vida de 1000 personas en España, donde los hospitales se encuentran desbordados ante la pandemia que se expande y suma 20 000 infectados. La mayoría de Gobiernos en todo el mundo han impuesto la cuarentena a su población, pero existen ciudadanos que no respetan y corren el riesgo de enfermarse o ser un foco de contagio.