En México, el gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, solicitó a los habitantes de la región que, como medida preventiva, lleven a cabo un aislamiento voluntario durante cinco días, para combatir la rápida propagación del coronavirus COVID-19.

A través de un video compartido en su cuenta de Twitter, la autoridad estatal exhortó a la población acatar esta medida, y colocó de ejemplo a Italia, país que en principio no siguió las recomendaciones ante el riesgo que suponía la pandemia del nuevo coronavirus.

“Reitero que en Jalisco no va a haber desabasto de alimentos, no se va a suspender el servicio de transporte público, no se van a prohibir las pruebas de laboratorios privados, no se van a suspender los servicios públicos, no se va a dejar a nadie en el desamparo”, afirmó.

Asimismo, se ha suspendido la celebración de eventos masivos en todo el estado. Alfaro Ramírez, por su parte, enfatizó el hecho de que Jalisco fue el primer estado que tomó la decisión de cancelar las clases en todos los centros educativos, tanto escuelas como universidades.

Detalló que los próximos cinco días serán determinantes para frenar la creciente propagación de COVID-19 en la región, y que este sacrificio podría ahorrarles consecuencias que podrían durar meses y desencadenar una mayor crisis económica y sanitaria en Jalisco y el resto de México.

El gobernador explicó que se destinarán mil millones de pesos mexicanos para enfrentar la pandemia. Este dinero se destinará al reforzamiento de medidas sanitarias, compra de equipos que garanticen pruebas y atención relacionadas al coronavirus, así como al apoyo de microempresas que quedarían afectadas por la paralización de sus actividades.

Ascienden a 203 los casos de coronavirus en México

En el informe diario sobre el brote del nuevo coronavirus en México, el director general de Epidemiología de la Secretaría de Salud, José Luis Alomía, informó que el número de pacientes con COVID-19 en el país ascendió a 203 casos confirmados.

Además, aseguró que se han descartado 1 111 casos por ser negativos y 606 que aún están siendo analizados y de los cuales se podrían identificar más pacientes con coronavirus.