AMLO hace un llamado a empresarios para que no despidan a sus trabajadores por crisis de coronavirus

Durante el informe diario sobre el brote de COVID-19 en México, el director general de Epidemiología de la Secretaría de Salud, José Luis Alomía, confirmó que el número de pacientes con coronavirus en el país ha ascendido a 203. En ese contexto, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a empresarios para que no despidan a sus empleados durante la crisis generada por la expansión de la enfermedad.

AMLO aseguró que Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo, le presentó un documento en el cual se denuncia que empresas transnacionales están separando a sus colaboradores, debido a la emergencia sanitaria que ha generado el brote de coronavirus en el país.

“No se debe exagerar, no se debe aprovechar la situación de crisis, sobre todo de salud, para hacer cosas indebidas. Estoy recibiendo un informe que me manda la secretaria de el Trabajo, Luisa María Alcalde, me dice que hay en las redes la denuncia de que algunas empresas están despidiendo a sus trabajadores, eso es injusto, es indebido, no las voy a mencionar a las empresas porque lo que quiero es que rectifiquen, que nos ayuden, de acuerdo a la ley, no hay fundamento legal", expresó el presidente mexicano al respecto.

Hablé con Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo, para atender quejas de despidos injustificados de trabajadores con la excusa del coronavirus. pic.twitter.com/PXNUNNKCA3 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) March 20, 2020

Por otro lado, Andrés Manuel López Obrador aprovechó el momento para reiterar la confianza en las acciones que realiza su gobierno para hacerle frente a la pandemia, asegurando que son medidas adecuadas. Además, hizo un llamado a sus compatriotas y les pidió calma, para atravesar este momento de crisis con fortaleza.

PUEDES VER AMLO viaja a Oaxaca y asegura que debe seguir trabajando pese a expansión del coronavirus [VIDEO]

“Ahora no tenemos mucho riesgo, no nos paralicemos y guardemos fuerzas, y sobre todo que mantengamos nuestra fortaleza moral porque si desgraciadamente las cosas si se complican, pues si desde ahora ya estamos entristeciéndonos, pues cuando llegue el momento más difícil vamos a estar ya vencidos. ¡Ánimo, ánimo! Somos muy fuertes”, afirmó AMLO.

Datos del coronavirus en México

Hasta el 20 de marzo, existen en México 203 casos positivos de COVID-19. Sin embargo, el número de pacientes confirmados podría aumentar, ya que aún existen 606 casos sospechosos por analizar.

Casos confirmados de coronavirus en México. (Foto: Secretaría de Salud)

PUEDES VER Secretaría de Salud confirma 203 casos positivos de coronavirus en México [FOTOS]

José Luis Alomía, director general de Epidemiología de la Secretaría de Salud, explicó algunos datos estadísticos relacionados a la expansión de la enfermedad en el país. El especialista explicó que del total de casos positivos de coronavirus, un 89% recibió atención médica ambulatoria y sigue el procedimiento de aislamiento domiciliario; un 6% de pacientes se encuentra hospitalizado, pero en condición estable, y un 1% de los casos ya se ha recuperado.

Finalmente, se sabe que hasta la fecha dos personas han fallecido debido al COVID-19, en el país.