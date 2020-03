Doctor que ayudó a vencer la viruela expone tres cosas que deben pasar para acabar con la pandemia

Contra los brotes de la viruela, de la gripe y de la polio. Así ha sido la lucha del reconocido epidemiólogo estadounidense Larry Brilliant, quien en 2006 alertó que llegaría una pandemia que mataría hasta 165 millones de personas en el mundo.

Ahora, con el robustecimiento del coronavirus en 172 países, el doctor —que ayudó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) a erradicar la viruela— califica a esta pandemia como “la más peligrosa de nuestra era”. “Si no estás preocupado, no estás prestando atención”, advierte desde la cuarentena que rige en su casa de California.

Desde el aislamiento, Larry Brilliant apunta que la pandemia que advirtió en el 2006 es la del coronavirus. “El autoaislamiento y el aplanamiento de la curva de infección durante unos pocos meses solo mantendrá al mundo seguro durante un tiempo”, disparó el experto.

Larry Brilliant

Sin embargo, Larry Brilliant dice tener la esperanza de que se halle una vacuna para el coronavirus. “No tengo miedo, ya que hasta ahora no hay pruebas que sugieran que no se pueda encontrar una o que los humanos no desarrollen eventualmente algún tipo de inmunidad a él”, adelanta.

Las tres condiciones para volver a lo cotidiano

Para que el mundo vuelva a la normalidad, primero deben ocurrir tres cosas, según el especialista. La primera, cuenta Larry Brilliant, es que “averigüemos si la distribución de este virus se parece a un iceberg, que está un séptimo por encima del agua, o a una pirámide, donde vemos todo”. Según el doctor estadounidense, si ahora solo observamos una séptima parte del coronavirus es porque no estamos haciendo las pruebas suficientes. “Es como si estuviéramos ciegos”.

En segundo lugar, debemos tener un tratamiento que funcione, una vacuna o un antiviral. Y la tercera condición, dice Larry Brilliant, "es que un gran número de personas —enfermeras, médicos, policías, bomberos y maestros que han tenido la enfermedad— sean inmunes. Para eso tenemos que poder verificarlo y crear un sistema que los identifique: una pulsera o fotografía con sello en ella”.

El especialista sentencia que es allí cuando veremos que las personas vuelven a sus actividades cotidianas, como los niños a la escuela.