Habrá repatriación con restricciones

El Gobierno estimó en 2 mil el número de peruanos a los que necesitaba repatriar al quedar sin vuelos de retorno, debido al cierre de las fronteras por el estado de emergencia sanitaria. Pero cuando el Ministerio de Relaciones Exteriores abrió el padrón de inscripción se registraron más de 20 mil compatriotas, afirmó sin ocultar su incomodidad el mandatario Martín Vizcarra.

El Ejecutivo dispuso mediante decreto de urgencia una partida de 12,9 millones de soles con el propósito de financiar un programa de retorno de los connacionales varados en distintas partes del mundo. Sin embargo, el mandatario precisó con énfasis que sólo se ayudaría a los nacionales que se encontraban en tránsito rumbo al Perú y no a los que residen en el extranjero por razones de trabajo o estudio. También serán atendidos los que afrontan algunas vulnerabilidades y necesitan estar con sus familiares en el país.

“Para los peruanos que estudian y trabajan en el extranjero, y que vienen una, dos, tres veces al año, no deben aprovechar de esta oportunidad para decir ‘me voy a dar una vueltita por el Perú’. Tienen que ser responsables. A ellos no los vamos a traer. Tienen que quedarse en el país en el que se encuentran”, expresó Vizcarra.

Todo indica que el grupo más numeroso de peruanos que afrontan dificultades son los que forman parte de un programa que contrata estudiantes universitarios denominado Work & Travel. Los locales donde laboraban cerraron intempestivas por las medidas sanitarias contra el coronavirus por lo que tuvieron que adelantar su retorno, pero no encontraron vuelos disponibles porque también fueron cancelados.

Al cierre de edición, los jóvenes peruanos sumaban 1.225 ubicados en distintas ciudades de los Estados Unidos. El joven Vieri Lazo Meza está en Vermont, a cuatro horas de Boston: “El 15 de marzo cerraron todos los resort de los EEUU donde trabajamos. Nos quedamos sin salario y lo que ahorramos se está acabando. Yo había planeado mi viaje de retorno para el 30 de marzo y dejaba de laborar esta semana. Sin embargo, debido a que me cortaron el trabajo ahora tengo pocos recursos. No tengo familia en EEUU. No sé lo que voy a hacer”, relató.

Horas de descuento

Vieri Lazo manifestó que como el resto de sus compañeros, no ha encontrado la atención adecuada en algunas legaciones diplomáticas nacionales en EEUU. “Solo nos han empadronado mediante un formulario vía web, pero no se comunican con nosotros. Sentimos que no están haciendo nada por los que estamos aquí. Somos conscientes del problema que hay en el Perú, pero queremos soluciones. Llamamos a los consulados y nadie nos hace caso”, dijo.

María Cáceres Gutiérrez narró una experiencia semejante.

“Mi contrato era hasta el 22 de marzo, pero mi resort cerró el sábado 14. Nos dijeron que no nos preocupáramos, que nos pagarían hasta el último día del contrato. Pero hay compatriotas que no recibieron pago. A mi me pagaron hasta el último día pero soy de las pocas. Se cerraron todos los resort de las montañas y mi vuelo a Lima era la noche del 23 vía Latam. Hasta ahora la línea aérea no se comunica conmigo y tampoco hay información de mi vuelo. Solo en Vermont hay 150 chicos peruanos, entre ellos chicos de Arequipa que no saben qué hacer. Tienen 18 o 19 años y era la primera vez que venían por el programa Work & Travel. Los que encabezamos el empadronamiento somos los de 21 a 23 años”, explicó María Cáceres.

“Hay gente que quiere regresar gratis al Perú”

Daniela Rodríguez Aguayo, de 21 años, viajó desde Denver (Colorado) hasta Miami porque le dijeron que se había iniciado una serie de vuelos desde esa ciudad hasta Lima. Pero encontró otra realidad. Encontró personas que no califican para los vuelos de retorno que ha programado el Ejecutivo peruano. “Apenas llegamos a Miami nos empadronamos, porque se suponía que había un vuelo operado por LATAM que era humanitario. Los presentes en el aeropuerto hicimos una lista y LATAM hizo otra. Éramos 119, pero LATAM dio preferencia a los suyos y a mí me dijeron que no viajaba. No respetaron a los que necesitaban viajar por salud o discapacidad. Lo que dice el presidente Vizcarra es cierto. Hay mucha gente que se ha empadronado y quiere regresar gratis al Perú”, señaló. En efecto, mediante comunicado, la Cancillería peruana precisó que en dicho vuelo no tuvo ninguna intervención.