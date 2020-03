Una niña británica de siete años se ha robado el corazón de miles de personas en Inglaterra. Se acercaba su cumpleaños número siete y sus padres le habían prometido una fiesta. Sin embargo, el aislamiento para evitar el contagio de COVID-19 hizo que tenga que cancelarlo.

La menor hizo su pronunciamiento ante el primer ministro Boris Johnson, explicándole lo que había ocurrido con su fiesta de cumpleaños y al mismo tiempo mostrándole toda su disposición para contribuir con el cese de la propagación del virus originado en China.

La pequeña Josephine, quien vive en la localidad de Stubbington, tomó la decisión junto a sus padres. Se le ocurrió que era pertinente dirigirse a una de las autoridades de su país.

“Quiero hacerle saber que hoy es mi cumpleaños, pero me quedaré en casa porque usted nos lo pidió. Creo que mamá y papá podrían cancelar mi fiesta, pero no me importa porque quiero que todo esté bien”, señalaba la niña en el texto que envió al primer ministro.

“Por favor, siga trabajando duro para mantenernos a todos bien. ¿Está recordando lavarse las manos?”, concluye la carta.

El primer ministro respondió a la pequeña y publicó la carta en su cuenta de Twitter. (Foto: Twitter)

El primer ministro británico respondió a Josephine y lo hizo a través de su cuenta de Twitter y escribió: “¡Feliz cumpleaños! Me alegra saber que te quedas en casa, aunque lamento saber lo de tu fiesta. Todos tenemos que hacer lo posible para protegernos y salvar vidas y eso es exactamente lo que estás haciendo, ¡muy bien hecho! Estás dando un gran ejemplo”, respondió Boris Johnson.

Al mismo tiempo, aprovechó la publicación para comunicar a la población que las autoridades británicas están trabajando en todas las medidas necesarias para hacer frente a la pandemia.