Desde este viernes 20, en Argentina comenzó a regir la cuarentena obligatoria en todo el país a raíz de la pandemia originada por el brote de coronavirus.

Los ciudadanos tienen prohibido salir de sus casas hasta el 31 de marzo, excepto para realizar sus compras de alimentos o en caso pertenezca a los sectores que tienen permitido el tránsito, como el sector salud, medios de comunicación, fuerzas de seguridad, entre otros.

Pero a pesar de las medidas dispuestas, se registraron 200 personas detenidas por no haber cumplido con la orden del gobierno de Argentina. Según información difundida por el portal Radio Mitre, durante esta madrugada, un joven de 26 años, oriundo de la ciudad de Córdoba, fue detenido por la Policía y su respuesta fue reprochable: “No tengo que dar explicaciones a nadie”, dijo el sujeto.

En esa misma provincia hubo otras dos detenciones. Un hombre de 43 años y otro de 36. Ambos iban en un auto junto a una mujer de 44 años. Otras 40 personas de Córdoba también se negaron a cumplir con la cuarentena.

La orden fue dispuesta por el presidente Alberto Fernández en un anuncio brindado el jueves por la noche. “Vamos a ser flexibles”, señaló el mandatario en su mensaje a los ciudadanos argentinos.

“Seguimos teniendo problemas de gente que no entiende que no se puede circular en las calles. He pedido a todos los gobernadores la máxima severidad. Vamos a ser severos porque la democracia lo exige”, sentenció el jefe de estado.

Las autoridades piden a la población mantener la calma y al mismo tiempo cumplir con las órdenes dispuestas para evitar que el COVID-19 se siga expandiendo y contagiando a más ciudadanos.