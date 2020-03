Una mujer, aparentemente desesperada por salir de su vivienda y no querer respetar el estado de emergencia por el coronavirus en España, decidió bajar por la ventana sin tomar en cuenta el riesgo al que se exponía.

En la grabación que no tardó en volverse viral, se ve cómo la mujer sale por la ventana del segundo piso de un edificio y resbala, minutos después los policías que se encontraban merodeando la zona llegan en su ayuda, recoge el portal web Crónica.

La ciudadana española tuvo que ser arrestada y llevada a la dependencia policial más cercana para que se le imputen los cargos por desobedecer a la ley.

Según informaciones del portal web Radio Mitre, la Policía española determinó compartir las imágenes con el objetivo de crear consciencia sobre la importancia de acatar el estado de emergencia en el que se encuentra su país y también lo que se enfrenta la gente al intentar huir.

“A todos los adolescentes que están cumpliendo #QuedateEnCasa, desde #SUP os pedimos que no hagáis locuras. No intentéis escapar de casa, esto no es un castigo, no es para joderos la vida. Hay tiempo de ver a los amigos. Vuestra familia os protege de enfermesa o peor aún, de morir”, se lee en la publicación de la Policía.

Cabe resaltar que según informaciones de la agencia AFP, más de 500 millones de personas fueron puestas en cuarentena en todo el mundo para frenar la pandemia.

España suma ya más de 20 mil casos confirmados por COVID-19 y mil personas fallecidas, según informaciones del portal web AS.