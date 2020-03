Un deplorable acto fue protagonizado por una mujer de España, luego que la Guardia Civil la detuvo por haber agredido a su esposo. Ella comenzó a gritar que tenía el coronavirus y escupió a los oficiales. Ahora todos cumplen el protocolo sanitario mientras esperan los resultados para saber si fueron infectados con el virus.

La propagación del COVID-19 alrededor del mundo ha generado una alarma global que hace a muchos ciudadanos cometer actos inexplicables. El último martes, las autoridades españolas llegaron hasta la vivienda de una mujer de 40 años para detenerla por haber golpeado a su pareja, pero durante su detención ella aseguró tener el coronavirus, escupió a los uniformados y en su traslado a la dependencia policial volvió a agredirlos de la misma manera, según informó el diario El País.

Tras sus delirantes actos, a la mujer se le practicaron las pruebas del COVID-19. Al día siguiente, aún sin conocer los resultados, se le asignó un abogado para asistirla legalmente. “Me advirtieron que mi defendida había dicho que tenía coronavirus”, señaló el letrado Luis Ángel Marcén.

Este jueves fueron conocidos los resultados, y efectivamente, había contraído la enfermedad. Ahora, su abogado también teme haber sido contagiado luego de tener contacto con su defendida. “La mujer no se mostró violenta conmigo, pero ese mismo día tuve que asistirla además de a ella, a otras personas en el juzgado de violencia contra la mujer, y a un preso en la cárcel”, apuntó el letrado.

Por su parte, la Guardia Civil ha señalado que todos los agentes presentes en su detención, así como los que custodiaban a la acusada en la comisaría (siete en total), siguen el protocolo sanitario. Hasta el momento no se ha detallado si alguno de ellos quedó infectado.

El abogado de 35 años, quien señala sentirse en buenas condiciones de salud, ha solicitado en dos oportunidades que le practiquen los análisis correspondientes para determinar si fue infectado o no; sin embargo, no tuvo éxito. “Me han recomendado que me mantenga en mi casa y que esté a una distancia mayor de un metro de mi novia", finalizó.

Según informa el medio antes mencionado, la mujer quedó en libertad y se encuentra en casa de sus hijas. Tendrá que comparecer ante el juez durante las próximas semanas.

