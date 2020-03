Tras la orden de confinamiento dada por el Ejecutivo para frenar los contagios de coronavirus en España, los mayores de Madrid han acatado dicha medida pero con ciertas modificaciones. Es así como pese a ser la población de riesgo, salen a pasear a sus perros, sin darle mucha importancia a la cuarentena.

Este es el caso de Tatiana siente un gran amor por su perra llamada Lena, por lo que no ha dejado de sacarla a la calle ningún día aunque haya empezado la cuarentena. A sus 73 años afirma que no tiene síntomas de coronavirus y que tampoco sale con mascarilla o guantes a dar el paseo con su mascota, que son dos veces al día.

“No veo a mi familia, no veo a nadie", aclara la mujer. "No me junto con nadie y por eso ella (la perra) está asustada. Salgo dos veces al día y voy un segundín de nada al Carrefour a comprar algo”, añade.

A su turno, Paco y Nines, según el testimonio recogido por El País, quienes son un matrimonio que poseen tres perros (Chiqui, Nana y Apolo) a los cuales sacan a pasear por la zona de Islas Filipinas.

Esta pareja de esposos no deja de pasear diariamente a sus tres mascotas. (Foto: El País)

Tienen nietos, pero se sienten más cercanos a sus mascotas. “No nos dejan a los niños para cuidarlos. Lo que menos quieren nuestros hijos ahora es estar ahora con nosotros. Es ley de vida”, manifiestan ambos.

José Manuel, de 56 años, es otro de los acérrimos paseadores de perro, ya que él viaja en moto varios kilómetros desde Atocha hasta el barrio de Chamberí, para pasear a la mascota de su hermana. La perra de nombre Yaiza es inmunodeprimida y sufre de lupus, por lo que no puede hacer largos paseos; de todos modos, ‘necesita’ distraerse en la calle.

“Me deja a la perra en el rellano de la escalera. Veo a mi hermana de lejos. Le doy un paseo a la perra, poco porque ya es mayor y se cansa. Después se la dejo en el mismo lugar”, comentó el paseador.

Más perros que niños en zonas de Madrid

De los 21 distritos de la capital de España, diez de estos registran más perros que niños menores de 10 años en los hogares madrileños. En el 2019 el registro fue de 278.460 canes, es decir, 86 por cada mil hogares. En el 2014 habían 264.000 perros, o sea que 83 por cada mil personas.

Existen más perros que menores también en Puente de Vallecas, San Blas, Salamanca, Tetuán, Moncloa, Ciudad Lineal, Chamberí, Latina y Moratalaz. Del mismo modo en Villa de Vallecas, hay un 39% más de perros que en el 2019.