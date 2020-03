Vendedor ambulante se conmueve al recibir ayuda económica en medio del aislamiento

En medio de la pandemia, una de las mayores preocupaciones, al entrar en aislamiento social para no contraer el COVID-19, es la de los vendedores ambulantes, ya que ellos generan ingresos para sus familias con la ganancia diaria. En Colombia, un par de personas tuvo un gran gesto con uno de estos señores.

Fueron dos ciudadanos de Medellín quienes decidieron, en un acto de solidaridad, salir a las calles y entregar una cantidad de dinero a personas que se dedican al comercio ambulatorio. Decidieron grabar el momento en que el hombre recibía la suma y esto se hizo viral en las redes sociales.

PUEDES VER: Mujer con coronavirus escupe a 7 oficiales luego de ser detenida por violencia

Ellos habían recolectado el dinero entre amigos y familiares y salieron a las calles en busca de vendedores ambulantes de la ciudad para brindarles ayuda económica en medio de la alarma que ha generado el brote de coronavirus en el mundo.

“Hay un grupo de ayuda donde se ha dado una plática para ayudarlos a ustedes. Les queremos dar una ayuda a la gente que vende cositas porque sabemos que estos días no han vendido casi nada. Le vamos a comprar la cocada por 300 000 pesos”, dijo uno de los jóvenes que repartía el dinero entre los comerciantes.

Las lágrimas del vendedor de cocadas dieron prueba de la difícil situación que estaba viviendo por no poder vender sus productos y confirmaron el alivio que sintió al recibir el dinero. Son cientos los vendedores informales que se han visto afectados al no poder llevar el sustento necesario para sus familias. La gente no sale a las calles por miedo a contagiarse de coronavirus.

Desde #Medellín, este video se ha hecho viral ya que se ve a unos ciudadanos sorprendiendo a un vendedor ambulante comprándole una cocada en $300.000 mil pesos. Ojalá multipliquemos estas acciones, sea con mucho o poco lo importante es ayudar. 🙏 pic.twitter.com/LpAfLkrAM0 — TodosPorCali Noticias (@TodosporCali_) March 19, 2020

“No lo puedo creer, en serio. Qué alegría”, se le escucha decir al emocionado vendedor. Rápidamente el clip fue viralizado y aplaudido al demostrar el gran gesto del par de jóvenes.