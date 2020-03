Elena Quilca Catacora viajó en diciembre pasado al estado de New Hampshire, Estados Unidos, como parte del intercambio estudiantil del programa Work & Travel. Lamentablemente, su estancia concluyó justo cuando las autoridades peruanas tomaron medidas drásticas, como el cierre de fronteras, lo que implicó la cancelación de los vuelos de retorno programados. La misma situación afrontan más de 1.100 jóvenes compatriotas.

"Desde hace dos semanas vimos en las noticias que la situación en el Perú se complicaba por el coronavirus. Nuestro empleador aquí en EEUU seguía trabajando, hasta que el domingo cerraron el resort en el que nos empleaban y nos quedamos sin trabajo. Ya no recibimos un sueldo. Tenemos el apoyo del housing, que es donde nos estamos quedando a un precio muy económico y eso nos da seguridad. Pero no es para siempre. Hemos llamado a la embajada y al consulado peruano, pero no tenemos respuesta. Ahora que no cerraron el resort y ya no tenemos sueldo semanal como era antes, pedimos ayuda a las entidades y autoridades. Nadie nos responde, solo nos hemos podido empadronar vía web, pero sin respuesta ", relató Elena Quilca.

El presidente Martín Vizcarra dijo ayer al mediodía que al menos 640 peruanos han sido repatriados, la mayoría de Cancún y Ciudad de México. Manifestó que el Gobierno por intermedio de la Cancillería se encontraba coordinando que otros connacionales retornen en el más breve plazo. También informó que extranjeros regresen a sus países, como 250 ciudadanos mexicanos y otros 100 ciudadanos israelíes, entre otros.

Nadie dice nada

Pero los estudiantes peruanos en EEUU reportaron a La República que nadie se ha comunicado con ellos.

“Mi viaje de retorno era para este 22 de marzo, cuando se veía venir la crisis. Mis padres cambiaron mi vuelo por el del miércoles 18 y el presidente Vizcarra anunció el cierre de fronteras. El martes la empresa Latam me envió un comunicado cancelando mi vuelo, pero me indicó que podía cambiarlo, aunque a un costo de 3 mil dólares”, dijo Elena Quilca.

La peruana Ana Gabriela Revollar abrió un registro de estudiantes peruanos en la misma condición y ya suman más de 1.100. Ella escribió en su cuenta de Facebook: “Amigos. Son tiempos difíciles y solo les pediré su ayuda por un segundo. Estoy en EEUU desde diciembre, trabajando en California en el programa Work & Travel. El cierre de fronteras nos dejó fuera a muchos peruanos que están en la misma situación. Los resorts/restaurantes en los que trabajamos han cerrado y parece empeorar. Creé un link en el que nos estamos inscribiendo para que puedan ver cuántos somos y que necesitamos ayuda”, explicó.

Revollar se encuentra en el aeropuerto de Reno, Nevada, junto con varios peruanos más.

Cerraron los centros de trabajo

Sergio Seminario Echegoyen, estudiante de la Universidad de Ciencias Aplicadas (UPC), dijo: “Sobre nuestro retorno no sabemos nada. No hay solución. La empresa que nos trajo dice que está tratando de enviarnos en un avión privado y que nos costará entre 600 y 900 dólares, pero no es seguro”, dijo a este diario.

“Mi contrato era hasta este viernes 20 y esperaba ir a Boston el 21 y tomar el vuelo el 22, pero el resort donde trabajaba cerró el viernes 13 y me quedé sin trabajo. No hay respuesta para nuestra situación”, precisó Sergio Seminario.