Ante el aumento de casos del nuevo coronavirus en varias latitudes del mundo, un estudio financiado por el gobierno de Estados Unidos, que gira en torno al tiempo de sobrevivencia del virus del COVID-19 en diversas superficies, ha alertado a la población para que tomen sus precauciones.

Según la publicación de The New England Journal of Medicine (NEJM) dio alcances del tiempo de vida del SARS-CoV-2, el virus que causa el coronavirus.

PUEDES VER Por qué los murciélagos están relacionados con los más potentes coronavirus

La revista médica precisó que el virus del COVID-19 permanece vivo hasta dos o tres días en superficies de plástico y acero inoxidable, y por hasta 24 horas en cartón.

La investigación, que fue realizada por científicos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, la Universidad de California, Los Ángeles y Princeton, también afirmó que el virus puede permanecer en el aire hasta por tres horas en estado de aerosol.

Los investigadores pudieron obtener los resultados del tiempo de vida del COVID-19 luego de usar un inhalador que simuló la tos o el estornudo de una persona. Ellos comprobaron que el virus podía detectarse durante tres horas en el aire en forma de aerosol.

PUEDES VER Autoridades confirman un total de 164 casos de coronavirus en México

Frente a la duda de que si estas partículas pueden enfermar a otras personas, luego que un infectado tosa o estornude, el estudio no afirmo nada al respecto.

En el Journal of Hospital Infection se publicó un estudio que complementa al que se difundió en The New England Journal of Medicine (NEJM). Se trata de un análisis de 22 estudios sobre otros coronavirus SARS y MERS.

PUEDES VER Médicos en Estados Unidos con escasez de equipo protector ante el coronavirus

Los peritos hallaron que, en promedio, los virus persistieron en las superficies de metal, plástico y vidrio a temperatura ambiente durante cuatro o cinco días. Este tiempo de vida de los microorganismos podría varias respecto a ciertos factores.

Los virus podrían persistir hasta nueve días, dependiendo de la temperatura y la humedad, indicó el estudio publicado en el 2020 por la revista médica.