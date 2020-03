Roto por el llanto y la desolación. Así se encuentra Luis Daniel, un paciente oncolígico que contrajo coronavirus (COVID-19) y se encuentra confinado en el Hospital San Carlos de Madrid (España).

En este país, el coronavirus (COVID-19) se ha cobrado ya más de 1.000 muertos. Varios servicios de emergencias están desbordados ante una epidemia que creció exponencialmente en una semana y sumaba este viernes casi 20.000 casos en el país.

“Tengo cáncer a la sangre y coronavirus. Ahora cuando estoy hablando me está subiendo la fiebre, me quedo sin respitación".

"Aquí los sanitarios salvan vida, me la salvaron ayer, me la salvarán mañana. Están compartiendo las mascarillas, los guantes los traen de casa”, indicó Luis Daniel en diálogo con el programa Al día.

El personal médico advierte de una situación de “caos” en el sistema sanitario ante unas plantillas diezmadas por los contagios y la falta de material y camas de unidades intensivos que, según diferentes fuentes, está llevando a escoger qué pacientes reciben estos tratamientos.

“Vienen los días peores”, a medida que el país se acerca “al punto máximo”, avisó el ministro de Sanidad de España, Salvador Illa.

“Por eso no salgan a la calle, por favor, tienen que cuidarse mucho, es una batalla a largo plazo, no les va a gustar donde estoy ahora, no se lo deseo a mi peor enemigo”, dijo el paciente al bord del llanto.

“Paso las 24 horas mirando a la pared y esperando a que me baje la fiebre”, abundó. Por otro lado, señaló que no puede acceder a su baja laboral porque el trámite es presencial.

En España se sabe que las patologías que acumulan mayor número de bajas laborales son: lesiones de columna lumbar, psiquiátricas, gripes, infecciones, afecciones oncológicas y cardíacas.

El país sumaba este viernes 19.980 casos -un 16,5% más que el jueves- y 1.002 muertos, un 30% más que 24 horas antes, según datos del gobierno. En una semana, el número de víctimas se ha multiplicado por diez.

España es ahora el tercer país del mundo con más casos de coronavirus (COVID-19), lo que puede explicarse por su mayor capacidad que otros para realizar pruebas.

La situación más angustiosa se da en la región de Madrid, que concentra algo más de un tercio de los casos, y 628 fallecimientos (63% del total), 130 de ellos en las últimas 24 horas.

Esto llevó a la región a solicitar asistencia del ejército para montar un hospital en el pabellón de IFEMA, donde habrá 500 camas de cuidados intensivos, y para el traslado de cadáveres de los fallecidos por coronavirus (COVID-19).