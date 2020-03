Argentina, como muchos otros países, también ha sido golpeado por el brote del coronavirus. Esto ha hecho que la incertidumbre en la población crezca, así como las medidas de prevención ante la emergencia sanitaria. Una de ellas es la cuarentena para no propagar más el virus. Es en este aislamiento que, una niña de tan solo 10 años tuvo un noble gesto para los más necesitados.

La pequeña pasaba su cuarto día de cuarentena en su vivienda de Buenos Aires. Había terminado la tarea virtual que debía realizar para el colegio, y con bastante tiempo libre, decidió buscar un video en YouTube sobre cómo realizar mascarillas.

Le pidió a su mamá utilizar unas telas que sobraron de una actuación en el colegio, chequeó el procedimiento en internet y comenzó a cortar pequeñas piezas. “Voy a hacer mascarillas para darle a la gente que le necesite”, dijo la pequeña Valentina a su madre. Y con dos sujetadores a los lados, ya tenía lista su primera mascarilla para protegerse del COVID-19.

“Encontró tela que había comprado para un acto escolar y me pidió permiso para usarla. Nunca imaginé cuál era su objetivo”, relata Eugenia Vinci, madre de la niña, para el magazine Con bienestar.

Aunque las mascarillas elaboradas por Valentina no pueden ser utilizadas debido a que al hacerlas de forma casera no se respetan las indicaciones de esterilización, es rescatable el gesto de la pequeña por querer ayudar a quienes no pueden adquirir uno de estos importantes implementos para protegerse ante un posible contagio del coronavirus.

Según datos brindados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), son 128 personas infectadas, 3 fallecidos y 22 pacientes recuperados, las cifras que representan hasta el momento a Argentina, respecto al COVID-19.