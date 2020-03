Crítica situación. El número de muertos en Italia a causa de la pandemia de coronavirus superó el jueves a la estadística mortal que tenía China: el país europeo ya tiene 3405 casos fatales y más de 33 000 infectados. Autoridades de la zona exigieron el endurecimiento de las prohibiciones.

El presidente de Lombardía, Attilio Fontana, pidió al gobierno la intervención del ejército para contener la salida de las personas de sus casas. Esta región de Italia cuenta con la colaboración de un grupo de expertos chinos, que lucharon contra el coronavirus en la ciudad de Wuhan, China.

Como se recuerda, en enero la provincia de Hubei, se puso en cuarentena a nada menos que 56 millones de personas para evitar la propagación del brote.

El líder de una delegación de la Cruz Roja China reprendió públicamente a los italianos por no tomar con seriedad el aislamiento social impuesto por sus autoridades. Durante una visita a la ciudad de Milán, Sun Shuopeng, contó que estaba impresionado de ver a tantas personas en las calles y comiendo en hoteles.

“Aquí no hay medidas lo suficientemente estrictas, hay personas en la calle, el transporte público funciona, hay personas en hoteles, no se ponen las máscaras. No sé qué están pensando”, declaró.

"En este momento necesitamos frenar toda actividad económica y debemos frenar el desplazamiento de personas'', afirmó. "Todas las personas deberían estar en sus casas en cuarentena'', agregó.

“Estás pasando por algo muy similar a lo sucedió en China”, explicó Shuopeng. "En Wuhan hubo un gran número de pacientes positivos, hospitalizados y lamentablemente también muertos. Si aumentan las medidas de cuarentena, es más fácil detectar los positivos del coronavirus".

Italia, con 60 millones de habitantes, registró 150 más muertos que China, un país con una población 20 veces mayor. Lombardía ya tuvo 2 168 fallecidos y 20 mil casos positivos por coronavirus.