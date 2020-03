AMLO viaja a Oaxaca y asegura que debe seguir trabajando pese a expansión del coronavirus [VIDEO]

Pese a la situación de emergencia que se vive en México por el avance constante del coronavirus, el presidente Andrés Manuel López Obrador emprendió el 20 de marzo una gira de trabajo. Fue a través de un video publicado en su cuenta de Twitter que el mandatario afirmó que “no debemos paralizarnos”.

Además de destacar que debe seguir cumpliendo sus funciones para la transformación del país, AMLO indicó que su gobierno está elaborando una estrategia para que “no nos afecte el coronavirus o nos afecte lo menos posible, sobretodo que no sufra la gente y salvemos vidas”.

La tranquilidad del mandatario se vio reflejada en sus palabras sobre la situación en términos económicos y de salud que atraviesa México.

“Si estuviese fuera de control, se los diría. Hay gobernabilidad, tenemos reservas, hay muchísimo dinero porque hemos administrado bien, porque hay finanzas públicas sanas y porque no hay corrupción. No conviene adelantar vísperas porque si no, nos desgastamos”, dijo López Obrador.

Pese a las medidas de prevención contra el COVID-19, AMLO no dudó en saludar de mano al gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, a su llegada de un vuelo comercial. Juan Pablo García Luna, administrador del aeropuerto internacional, le dio un reporte sobre la disminución del número de pasajeros en los últimos días.

Por no atender las medidas sanitarias mínimas de prevención para evitar el contagio del coronavirus, Andrés Manuel López Obrador ha sido criticado por los ciudadanos. Por ejemplo, no cumple con no saludar de mano o hacer uso del gel antibacterial, el mismo que rechazó previo a la conferencia matutina del pasado 16 de marzo.