“Queremos morir junto a nuestras familias”: el pedido de dos ancianos varados en crucero [VIDEO]

Dos ancianos solicitaron, mediante un canal de televisión, apoyo para poder regresar a Argentina y estar junto a sus familiares mientras dure el estado de emergencia por el coronavirus.

Los adultos mayores se encuentran varados en un crucero sin rumbo fijo y en el que no se les ha brindado información alguna, debido a que las fronteras de varios países se encuentran cerradas para evitar la propagación del COVID-19, según informaciones del portal web Radio Mitre.

“Argentinos, nos encontramos navegando en el crucero Costa Luminosa, con destino incierto. Somos dos personas, de 80 años, con muchos problemas de salud. Nos tienen encerrados sin darnos ninguna solución, ni explicación. Pedimos a quien sea ayuda. Queremos morir junto a nuestras familias. Muchas gracias”, expresó la mujer desde el camarote.

Cabe resaltar que ese crucero es el mismo que reportó infectados con coronavirus y donde falleció uno de los viajeros por no ser atendido por personal adecuado, así lo hizo saber la periodista Sandra Borghi, quien se mostró muy preocupada por la situación de los abuelos de 80 años.

“Los ancianos lloran todo el tiempo. Ese barco ya tuvo casos de coronavirus y uno de esos pacientes murió. Bajaron el cuerpo en un puerto. Al resto de los contagiados también los bajaron y lo más probable es que haya muchos más. Estos abuelos no tienen respuestas, no pueden hacer tierra porque Europa cerró las fronteras. ¿Qué hacemos con estos abuelos? Ellos sienten que no tienen salida, que este es final”, sentenció.

Según informaciones del portal web Radio Mitre, en abril se registraría el pico más alto de infectados por coronavirus en Argentina.