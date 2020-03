México: temas que tocó AMLO en la conferencia matutina de este jueves 19 de marzo de 2020 [VIDEO]

El presidente Andrés Manuel López Obrador inició su conferencia matutina de hoy jueves 19 de marzo informando sobre los planes que mantiene el gobierno para hacerle frente al coronavirus.

México prepara plan contra coronavirus

AMLO informó a la población que su gobierno “actúa de manera responsable” según las medidas de la Organización Mundial de la Salud. Además les pidió a todas las personas que se encuentran en territorio mexicano a no caer en el miedo o la psicosis.

“Hay una gobierno que protege al pueblo. Ya no es tiempo de antes de gobernantes irresponsables que aprovechaban cosas como estas para robar, para hacer comprar innecesarias. Como es costumbre en estos tiempos venden de todo, le ofrecen de todo al gobierno”, manifestó.

Guardia Nacional ayudará con entrega de apoyo a adultos mayores

El mandatario mexicano dio a conocer la participación de la Guardia Nacional en la entrega de apoyos que brindará el estado para los adultos mayores. La medida consta en el adelanto de dos cuotas de la pensión que reciben.

Coronavirus México

AMLO agradece a Trump por no cerrar fronteras

López Obrador reveló que su administración se encuentra en frecuente comunicación con el gobierno de Estados Unidos sobre las medidas que tomarán frente al cierre de fronteras con México. Asimismo, celebró que Trump expresara que no lo haría.

México negó haber recibido el pedido de Estados Unidos para ingresar migrantes a su territorio. (Foto: Internet)

"Esto se agradece, porque esto ayuda. Se acordó tomar medidas conjuntas. Hoy tiene reunión el canciller con funcionarios del gobierno de estados Unidos, hay reunión permanentes y van a informar”, explicó.

Ejército se desplegará solo con fines sanitarios

Ante los cuestionamientos acerca del despliegue del Ejército como ayuda para las medidas de prevención que está ejecutando México, el presidente aclaró que solo se les convocará con fines sanitarios de ser necesario un plan especial DN-III.

AMLO confía en que la población hará caso a las recomendaciones que proponga para prevenir el contagio del COVID-19.

“No al autoritarismo, no a la discriminación. Respeto la decisión de otros países, pero nosotros no necesitamos eso (toques de queda), aquí se construye una autentica democracia, si se necesita vengo aquí, al mediodía y le hablo al país, pero no voy a decir ‘he decretado... que nadie salga a las calles, el Ejercito sale a las calles'", expresó.