Los sin hogar, el grupo más vulnerable y en riesgo por el coronavirus

Las personas sin hogar se han convertido en el colectivo más vulnerable frente a la pandemia del coronavirus que ha llevado a que el gobierno de España declare el estado de emergencia.

Enrique es uno de los ‘sin hogar’ que forma parte de ese colectivo que está en riesgo de padecer el COVID-19, debido a que no tienen un lugar donde refugiarse, como lo vienen haciendo los ciudadanos en su natal Madrid.

“Hola, soy un sin techo en Madrid. Durante las últimas tres semanas, aunque he intentado aislarme lo más posible de la gente, he estado muy expuesto al coronavirus. No es que tenga ningún síntoma. No es que necesite atención médica. Simplemente hay cosas que no entiendo”.

La crisis sanitaria ha dejado de lado a este sector de la población que hasta la actualidad suman 31 000 personas en España. (Captura: 20 Minutos)

La crisis sanitaria ha dejado de lado a este sector de la población que hasta la actualidad suma 31 000 personas. Son una masa sin recursos para mantener las recomendaciones sanitarias y distanciamiento social.

Enrique decidió abrir una cuenta en Twitter para informar sobre su situación y concienciar a las autoridades para que les den una solución a su problema.

“Me di cuenta de que una persona con coronavirus abandonada a su suerte podía conllevar trágicas consecuencias", explicó a 20 Minutos otro indigente que lleva 15 años viviendo en la calle y entiende muy bien la magnitud de la situación.

PUEDES VER: Refugios de animales a punto de colapsar por el coronavirus

Las autoridades españolas cerraron los parques y jardines para evitar las aglomeraciones. Muchas personas se concentraban en zonas públicas. Los rincones donde Enrique acudía para intentar protegerse mejor de un posible contagio fueron clausurados ante ciertas muestras de falta de civismo que todavía perduran.

Las reclamaciones de Enrique y las presiones de organizaciones que trabajan con personas sin hogar llevaron finalmente a las administraciones a tomar medidas. Varios ayuntamientos se han preparado para dar cobijo a este colectivo. El Gobierno central reforzará los Servicios Sociales y recurrirá para ello a las Fuerzas Armadas que entregarán kits de aseo personal, alimentación y bebidas.