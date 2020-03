Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, señaló que “aislar, testear y tratar cada caso sospechoso, y rastrear cada contacto, debe ser la columna vertebral de respuesta en cada país”. Además, indicó otras medidas que deben tomar los países ante el coronavirus.

Entre sus recomendaciones resalta que los países no deben asumir que su comunidad no se verá afectada o no estará infectada, pero que deben prepararse como si lo estuvieran. Tedros Adhanom ya había indicado que incluso los casos más leves (de COVID-19) debían ser aislados.

Otra indicación que hizo el director general de la OMS es que las medidas de distanciamiento físico, como la cancelación de eventos deportivos, conciertos y otras grandes reuniones, pueden ayudar a retrasar la transmisión del COVID-19.

En tal sentido, agradeció que muchos países están atentos a sus recomendaciones y soluciones para aumentar la capacidad de respuesta ante la enfermedad.

Añadió que todos los días, la Organización Mundial de la Salud viene coordinando con ministros de salud, jefes de estado, líderes de industria, directores generales y más personas para ayudarlos a prepararse y priorizar sus acciones ante el avance del coronavirus.

Más de 210 000 casos de coronavirus han sido reportados a la OMS y más de 8500 personas en todo el mundo han perdido la vida. China sigue siendo el país con más contagiados con 81 151 casos, seguido de Italia (31 506), Irán (16 169), España (11 178) y Corea del Sur (8413).