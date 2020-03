El subsecretario de Salud de México, Hugo López-Gatell, aseguró durante la conferencia de prensa matutina de AMLO que no se deben cremas los cadáveres de las víctimas por contagio de coronavirus. El funcionario público destacó que el protocolo es el mismo al de cualquier persona que fallece en un hospital.

“Se usa lo que siempre se utiliza y, en la medida que se haga correctamente, no hay un riesgo de daño hacia el personal que labora ni en los campos clínicos ni en el proceso de disposición de cadáveres. Respecto a que si tienen que ser cremados la respuesta es no, porque la transmisión es respiratoria, no es que emanen elementos infecciosos”, dijo.

La curiosidad surgió a partir del caso del primer fallecido por contraer el COVID-19 en México. Sin embargo, López-Gatell aclaró que en febrero pasado se hizo la revisión a la guía de control de infecciones para que esta aborde cualquier contratiempo. Al ser el coronavirus casi idéntico al virus de la influenza, se estipuló que los protocolos ordinarios deben seguirse y no sufrir modificaciones.

“Es un manejo general de protección, donde el personal de servicios de patología hace un procesamiento de los restos y utilizando mecanismos de protección personal y los equipos correspondientes que no son diferentes para el procesamiento de cualquier persona que fallezca por cualquier causa conocida o desconocida”, enfatizó.

El subsecretario de Salud trató de disipar los mitos sobre el uso de cubrebocas en lugares públicos o la necesidad de desinfectar lugares como escuelas. Aunque, como la temporada de influenza está terminando en México, los ciudadanos deben estar alerta con los síntomas que presentan, pues seguramente puede tratarse de coronavirus.

“No se necesita que la población esté con cubrebocas, mucho menos de alta eficiencia, no se necesita, eso es espectáculo, no ciencia, no técnica, eso no protege, da una falsa sensación de seguridad o la oportunidad de salir en fotografías. Tengo fiebre, tos, dolor de garganta, ¿dónde me hacen la prueba?”, contestó López-Gatell.

“No se necesita hacer la prueba no porque no se quiera hacer la prueba, sencillamente porque las disposiciones preventivas no deben esperar a que se confirme el coronavirus”, finalizó.