En China realizan desde hace meses arduas labores para contener el brote del nuevo coronavirus, que se ha vuelto una pandemia y ha dejado casi 10 000 fallecidos a nivel global. Sin embargo, en la región autónoma de Hong Kong se presentó un hecho irregular.

En el metro de Hong Kong un hombre fue grabado mientras lamía sus dedos y luego se limpiaba en un pasamanos. Un video que en redes sociales fue condenado por gran cantidad de usuarios, reportó el portal RT.

Entretanto, la empresa de transporte público avisó a la Policía local del hecho para que tomara las acciones correspondientes, tal como corroboraron medios locales.

Posteriormente el pasajero fue identificado como Joel Werner, quien sostuvo que se trataba de una parodia con la cual buscaba mostrar los peligros de las noticias falsas que corren por internet.

“Ahora me doy cuenta de que no debí haber hecho eso. Una pandemia global no es un asunto de risa”, escribió Werner en una disculpa pública divulgada en su cuenta de Facebook.

El hombre añadió que también hay un segundo video en el que aparece desinfectando la barra del metro de Hong Kong. "Por favor, tengan la seguridad de que no fue mi intención causar ninguna preocupación o daño a ningún miembro del público", cerró.

En China hay por lo menos 3 245 víctimas mortales y 81 155 contagiados, luego de que a finales de diciembre pasado se originara el coronavirus en la ciudad de Wuhan.

Un miembro nuevo de la familia de los coronavirus que ha llegado a más de 165 países en todo el mundo.