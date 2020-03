Mañanera AMLO EN VIVO: transmisión de la conferencia hoy jueves 19 de marzo de 2020

Conferencia mañanera AMLO EN VIVO | El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, brinda su discurso a los medios de comunicación y población hoy jueves 19 de marzo de 2020. Sigue todos los detalles de la rueda de prensa de AMLO en esta nota.

En toda la historia de México, López Obrador es el primer presidente que ofrece conferencias matutinas a los periodistas. Esta práctica se empezó a realizar desde los años 70; sin embargo, AMLO lo ha convertido en una actividad tradicional durante su gobierno.

El discurso de AMLO incluye temas relevantes y coyunturales sobre el estado mexicano. Por ello suelen durar poco más de dos horas. La República te informa minuto a minuto para que no te pierdas ningún detalle de la conferencia matutina.

Conferencia mañanera de AMLO hoy jueves 19 de marzo de 2020

Temas conferencia mañanera AMLO ayer miércoles 18 de marzo de 2020

AMLO agradece a Sedena por ayudar en construcción del Tren Maya

El mandatario de México aprovechó su discurso en la ‘mañanera’ para agradecer la labor de las Fuerzas Armadas en la vigilancia de la obra del nuevo aeropuerto e informar la participación de los ingenieros de Sedena en la construcción del Tren Maya.

“Le agradezco mucho el apoyo a la Sedena por su apoyo, porque un jefe de Estado toma decisiones, pero llevar a la práctica, ejecutar, requiere de instituciones sólidas con profesionalismo y disciplina y eso es el Ejercito”, expresó.

Tren Maya

Asimismo, dio a conocer la fecha en la que concluirá el proyecto será el 21 de marzo. El Tren Maya contará con “2550 kilómetros”, de los cuales dos tramos se encargará la Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional.

López Obrador confió en que se respete el tiempo acordado para el término de las obras, puesto que ya que no existe algún impedimento que dificulte la entrega.

“Ya no tenemos impedimento legal, fueron muchos amparos, 93, y no tenían razón de ser, era por sabotaje legal impulsado por este grupo que se llama Mexicanos a favor de la corrupción, son los que más amparos presentaron”, aclaró.

AMLO

México prepara plan para crisis económica por coronavirus

Debido a la caída en los precios del petróleo por el COVID-19, AMLO expuso el plan que aplicará México para hacerle frente a la crisis económica mundial, el cual contará con dos elementos. Uno que lo diferencia de las crisis anteriores y otro que mantenga los programas del Bienestar.

“No le pidamos al pueblo que se apriete el cinturón, sino que sea el gobierno el que se lo apriete, esto no solo es austeridad, es más trabajo, más eficiencia, menos derroche, pero que no sea el pueblo el que padezca la crisis”, explicó.

“Les adelanto que una de las medias que se van a tomar es que se va a dar recursos anticipados a los adultos mayores, que en vez de una bimestre les vamos a entregar dos, el equivalente a 4 meses a partir de esta semana”, anunció.

AMLO se pronunció sobre las víctimas de medicamentos adulterados

El presidente mexicano envió sus condolencias a los familiares de las víctimas que fallecieron por el consumo de medicamentos adulterados y deseó la recuperación de los que se encuentran en terapia intensiva.

“Se está haciendo la investigación y ya hay denuncia, la instrucción es que no haya impunidad que se aplique la ley, que se castigue a los responsables”, enfatizó.

México y Estados Unidos mantienen comunicación ante crisis

“Tenemos comunicación con el gobierno de Estados Unidos; voy a tener una reunión con el secretario de Relaciones Exteriores porque me informó que tuvo conversación con el secretario de Estado; vamos a ver de qué se trata, llevamos buena relación con el gobierno de Estados Unidos, y muy buena relación con el embajador” reveló.

México no cerrará fronteras ni aeropuertos por coronavirus

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aclaró que su gobierno no ha tomado la decisión de cerrar las fronteras con Estados Unidos ni tampoco los aeropuertos, pese a la alerta por la pandemia de COVID-19.

López Obrador anunció que los aeropuertos de México continuarán abiertos y que hasta el momento no han decidido obstruir las comunicaciones. Recién el próximo martes anunciarán si se dará el cierre de fronteras con Estados Unidos.

AMLO afirma que relacionar papel higiénico y coronavirus es fruto de la manipulación

Andrés Manuel López Obrador opinó sobre las compras de pánico realizadas a raíz del brote de coronavirus COVID-19. Denunció que forman parte de un intento de manipulación a la sociedad, al igual que ocurrió, según él, cuando perdió las elecciones presidenciales en 2006.

“Ahora con lo del coronavirus, los cubrebocas, ya dijo el doctor y hay que hacerle caso, de que si no uno no está enfermo no esté consumiendo eso porque se pueden utilizar y después se van a escasear –toco madera–, se necesitan. Aprovechando lo del papel sanitario, ¿cómo que se va a escasear el papel sanitario? ¿Qué relación hay? O que nos expliquen. Es la manipulación”.